‘ఆపరేషన్‌ సిందూర్’పై ట్రంప్‌ కొత్త వాదన

న్యూఢిల్లీ: పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్‌- పాక్‌ల మధ్య సయోధ్య కుదిర్చానని పదేపదే చెప్పుకుంటున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ‘ఆపరేషన్‌ సింధూర్‌’ విషయంలోనూ తన కొత్త వాదన వినిపించారు. భారత్‌- పాకిస్తాన్ మధ్య ఇటీవల జరిగిన ఘర్షణల్లో ఐదు జెట్‌లు కూలిపోయాయంటూ ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యానించారు. వైట్ హౌస్‌లో రిపబ్లికన్ శాసనసభ్యులతో జరిగిన ప్రైవేట్ విందులో ఆయన ఈ విధమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే ఏ దేశ విమానాలను ఎవరు కూల్చివేశారనేది ఆయన వెల్లడించలేదు.

ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండానే ట్రంప్‌ ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానించడం ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. కాగా పాకిస్తాన్ గతంలో.. తమ వైమానిక దళం భారత జెట్‌ విమానాలను కూల్చివేసిందని, వాటిలో మూడు ఫ్రెంచ్ రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు ఉన్నాయని, అలాగే భారత్‌ పైలట్లను తాము బంధించామని చెబుతూవస్తోంది. అయితే పాక్‌ ఈ వాదనలను ధృవీకరించేందుకు ఎటువంటి అధారాలను చూపకుండానే తప్పుడు కథనాలను అల్లుతోందని భారత్‌ ఆరోపిస్తోంది. కాల్పుల విరమణ తర్వాత భారత వైమానిక దళం (ఐఏఎస్‌) భారత్‌ విమానాలను కోల్పోయిందని అంగీకరించినప్పటికీ, ఆరు భారతీయ జెట్‌లు ధ్వంసం అయ్యాయనే పాకిస్తాన్ కథనాన్ని తోసిపుచ్చింది.



#WATCH | Washington, D.C.: US President Donald Trump says, "We stopped a lot of wars. And these were serious, India and Pakistan, that was going on. Planes were being shot out of there. I think five jets were shot down, actually. These are two serious nuclear countries, and they… pic.twitter.com/MCFhW406cT

— ANI (@ANI) July 18, 2025