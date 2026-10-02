 పనామాలో భారీ భూకంపం.. సునామీ హెచ్చరికలు! | Panama Earthquake Tsunami Warning October 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పనామాలో భారీ భూకంపం.. సునామీ హెచ్చరికలు!

Oct 10 2026 12:38 AM | Updated on Oct 10 2026 12:38 AM

Panama Earthquake Tsunami Warning October 2026

నామా దక్షిణ తీరంలో అక్టోబర్‌ 9న భారీ భూకంపం సంభవించినట్లు సమాచారం. అమెరికా భూగర్భ పరిశోధనా సంస్థ (USGS) తొలుత భూకంప తీవ్రతను 8.0గా అంచనా వేయగా, ఆ తర్వాత 7.6గా సవరించినట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. పనామాలోని పీటాలోజా అర్రిబా ప్రాంతానికి నైరుతి దిశలో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు సమాచారం. భూమి అంతర్భాగంలో ఏర్పడిన ప్రకంపనలతో పలు ప్రాంతాలు కంపించాయి.

అయితే, ఈ భూకంప ప్రభావంతో పనామా రాజధాని పనామా సిటీతో పాటు పొరుగు దేశమైన కోస్టారికాలోనూ భవనాలు ఊగిపోయినట్లు సమాచారం. దీంతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురై ఇళ్ల నుంచి, కార్యాలయాల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. అలాగే, భూకంపం కారణంగా జరిగిన ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు.

భూకంపం తీవ్రత నేపథ్యంలో పసిఫిక్‌ తీర ప్రాంతాలకు సునామీ ముప్పు ఉండవచ్చని హెచ్చరికలు వెలువడినట్లు సమాచారం. పనామా, కొలంబియా, కోస్టారికా, ఈక్వెడార్‌ తదితర దేశాల తీర ప్రాంతాలపై అలల ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉందని ప్రాథమిక హెచ్చరికలు సూచించినట్లు కథనాలు పేర్కొన్నాయి. దీంతో తీర ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడంతో పాటు, పరిస్థితిని అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

అలాగే, సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు స్థానిక అధికారుల సూచనలు పాటించాలని, అధికారిక హెచ్చరికలు వచ్చే వరకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. భూకంపం అనంతరం వచ్చే ప్రకంపనల నేపథ్యంలోనూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సునామీ అలల ముప్పు, వాటి ప్రభావంపై అధికారిక సంస్థల నుంచి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

భూకంప తీవ్రత, సునామీ హెచ్చరికలకు సంబంధించిన తాజా సమాచారాన్ని అమెరికా భూగర్భ పరిశోధనా సంస్థ (USGS), పసిఫిక్‌ సునామీ హెచ్చరికల కేంద్రం అధికారిక ప్రకటనల ద్వారా ధ్రువీకరించాల్సి ఉంది. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా హెచ్చరికల్లో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే అనుసరించాలని సూచిస్తున్నారు.

ఇదీ చదవండి: ఐసీసీపై అమెరికా ఆంక్షలు.. న్యాయవ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ సక్సెస్‌ మీట్‌( ఫొటోలు)
photo 2

బ్లాక్ డ్రెస్‌లో విష్ణుప్రియ భీమినేని గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 3

హ్యాపీ బర్త్ డే లక్కూ.. స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ రెండో సీజన్ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ సినిమా HD స్టిల్స్‌

Video

View all
Botsa Satyanarayana SLAMS Chandrababu Over Prices of Essential Commodities ‪ 1
Video_icon

ఇక నువ్వు మారవా బాబు..! బాబుపై విరుచుకుపడ్డ బొత్స
KSR Comments on SIR 2026 Voter List 2
Video_icon

ప్రజాస్వామ్యానికి పెను ప్రమాదం
Gorantla Madhav Strong Conter To Chandrababu Over BC Reservation 3
Video_icon

నీకు నిజంగా BCలపై ప్రేమ ఉంటే... బాబుని ఇచ్చిపడేసిన గోరంట్ల మాధవ్
CJP Protest: Delhi on High Alert 57 Metro Stations Closed 4
Video_icon

CJP ఆందోళనతో ఢిల్లీలో హైఅలర్ట్.. 57 మెట్రో స్టేషన్లు మూసివేత!
Sanju Samson OUT, Vaibhav Sooryavanshi IN? India’s Playing XI 5
Video_icon

సంజూ ఔట్.. వైభవ్ ఇన్...! టీమ్ ఇండియాలో భారీ మార్పులు?
Advertisement
 