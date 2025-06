అసిఫ్‌ మునీర్‌.. యూఎస్‌ పర్యటనకు వస్తావా?, నీకు సిగ్గుందా?

వాషింగ్టన్‌ డీసీ: పాకిస్తాన్‌ ఆర్మీ చీఫ్‌.. జనరల్‌ సయ్యద్‌ అసిమ్‌ మునీర్‌. నియంతగా, అత్యంత కఠినాత్ముడిగా పేరుంది. పాకిస్తాన్‌లో ప్రధాని పేరు కంటే కూడా అసిమ్‌ మునీర్‌ పేరే ఎక్కువగా వినిపిస్తుందనేది కాదనలేని సత్యం. ఇదంతా ఒకటైతే, ఇప్పుడు మునిర్‌ అమెరికా పర్యటనలో ఉన్నారు. అధికారిక అమెరికా పర్యటన ఖరారు కావడంతో ఇప్పుడు ఆ దేశంలో ఉన్నారు మునీర్‌.

అయితే మునీర్‌కు అమెరికాలో నిరసన సెగ మామూలుగా లేదు. పెద్ద ఎత్తును మునీర్‌ అమెరికా పర్యటనపై వ్యతిరేక నినాదాలు వినిపిస్తున్నాయి. భారీగా హోర్డింగ్‌లు వెలవడంతో పాటు నిరసనకారులు కూడా రోడ్లపైకి వచ్చి పెద్ద ఎత్తున నిరసన తెలుపుతున్నారు. అసలు అమెరికా పర్యటనకు రావడానికి నీకు సిగ్గుందా..? అని మనీర్‌ బస చేస్తున్న చోట నిరసనకారులు ఆందోళన చేపట్టారు.

ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ‘పాకిస్తాన్‌ ప్రజలు ప్రాణాలు తీసే నీవు ఇక్కడ ఏం మాట్లాడాతావ్‌, ఇక తుపాకీలు మాట్లాడితే ప్రజాస్వామ్యం చచ్చిపోయినట్లే’ అని వెలసిన హోర్డింగ్‌లు మునీర్‌పై తీవ్ర వ్యతిరేకతను తెలియజేస్తున్నాయి.

WATCH: Failed Asim Munir gets humiliated by the Pakistani Diaspora during his trip to USA. He was called 'Murderer of Pakistanis'. pic.twitter.com/NSRKywNuh3

pic.twitter.com/poIqJuGdnv

Asim Munir has fallen into the hands of Pakistanis in America—exposed as the dictator, traitor, and butcher of his own people that he truly is!" From Pakistan #11YearsofInjustice Trump and Israel

— ⁱᴵⁿˢᵃᶠ فکر (@shaoooohoor) June 17, 2025