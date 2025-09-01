న్యూఢిల్లీ: ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో 6.3 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఈ కారణంగా ఢిల్లీఎన్సీఆర్, జమ్ముకశ్మీర్లోనూ ప్రకంపనలు సంభవించాయి. హిందూ కుష్ ప్రాంతంలో సంభవించిన భూకంపం కారణంగా తొమ్మిది మంది మృతి చెందగా.. 15 మంది వరకు గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనలో మరణాల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇక, 2023 అక్టోబర్లో 6.3 తీవ్రతతో సంభవించిన శక్తివంతమైన భూకంపం ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని పశ్చిమ ప్రాంతంలో వేలాది మందిని బలిగొంది.
A 6.0 magnitude earthquake has just struck north of Bāsawul, Afghanistan in the Hindu Kush region. The quake was shallow (6.2 mi) and felt across a wide region. "Strong shaking" reported near Jalalabad.
ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని పర్వత హిందూ కుష్ ప్రాంతంలో 6.3 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించిందని యుఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే (యూఎస్జీఎస్)తెలిపింది. పాకిస్తాన్ సరిహద్దుకు సమీపంలో 10 కి.మీ లోతున సంభవించిన ఈ భూకంపం ఎంతో ప్రభావవంతంగా ఉంది. అయితే ప్రాణనష్టం లేదా ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు తక్షణ నివేదికలు లేవు. రాత్రి 11:47 గంటలకు భూకంపం సంభవించింది. ఆ సమయంలో చాలా మంది తమ ఇళ్లలోనే భూకంపాన్ని గమనించారు. జలాలాబాద్కు తూర్పు-ఈశాన్యంగా 42 కిలోమీటర్ల దూరంలో, బసావుల్కు ఉత్తరాన 36 కిలోమీటర్ల దూరంలో, పాకిస్తాన్తో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తూర్పు సరిహద్దుకు సమీపంలో భూకంప కేంద్రాన్ని యూఎస్జీఎస్ గుర్తించింది.
ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో భూకంప సంభవించిన దరిమిలా జమ్ముకశ్మీర్, ఢిల్లీఎన్సీఆర్తో సహా ఉత్తర భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలో ప్రకంపనలు సంభవించాయి. 2025 ఏప్రిల్ లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో 5.8 తీవ్రతతో సంభవించిన భూకంపం జమ్ముకశ్మీర్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతంతో సహా ఉత్తర భారతదేశం అంతటా ప్రకంపనలను సృష్టించింది. పలు పట్టణాల్లో కొద్దిసేపు భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి.
🎦 | 🇦🇫 Footage:
At least 20 are dead (as for local sources) from a powerful earthquake in #Afghanistan a couple of hours ago. pic.twitter.com/FS8s9z8ZrG
