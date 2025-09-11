 భద్రం బీకేర్‌ ఫుల్‌ బ్రదరూ.. సోలో టూరే సో బెటరూ... | Top 5 Solo Travel Destinations for Adventure, Safety & Culture | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భద్రం బీకేర్‌ ఫుల్‌ బ్రదరూ.. సోలో టూరే సో బెటరూ...

Sep 11 2025 11:31 AM | Updated on Sep 11 2025 12:26 PM

Tours: These Best Countries to Travel Alone for the First Time

ఒంటరి ప్రయాణం అనేది ఒక ఆసక్తికరమైన అనుభవం, ఎందుకంటే ఇది ఎంపిక చేసుకునే స్వేచ్ఛ, స్వీయ–ఆవిష్కరణ  ఫ్లెక్సిబులిటీలను అందిస్తుంది. అయితే అలా సింగిల్‌గా ప్రయాణించాలనుకునే వ్యక్తికి ఉల్లాసమైన అనుభవాలు మాత్రమే కాదు భద్రత, సౌలభ్యం  కూడా ప్రధానమే. వీటన్నింటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని చూస్తే 5 దేశాలు సోలో ట్రావెల్‌కి అత్యంత ఎంచుకోదగినవిగా మారాయి. ఒంటరిగా ప్రయాణీకులకు కొత్త సంస్కృతులను నేర్చుకోవడానికి, విభిన్న వ్యక్తులతో సంభాషించడానికి  రాజీ పడకుండా మనసుకు నచ్చిన ప్రదేశాలను అన్వేషించడానికి వీలు కల్పించే ఆ దేశాలలో...

జపాన్‌
భద్రత, పరిశుభ్రత అత్యంత  సమర్థవంతమైన రవాణా వ్యవస్థ కారణంగా వ్యక్తిగత ప్రయాణికులకు నెం1 గమ్యస్థానం జపాన్‌. టోక్యో, క్యోటో  ఒసాకా వంటి నగరాలు ప్రశాంతమైన దేవాలయాలు, రద్దీగా ఉండే మార్కెట్లు  ఆధునిక ఆకర్షణలతో సంప్రదాయ మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఒంటరి ప్రయాణికులు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రాంతాలు సందర్శించేలా ప్రజా రవాణా బాగా పనిచేస్తుంది  చౌకగా బస చేయడానికి  క్యాప్సూల్‌ హోటళ్ళు  హాస్టళ్లు కూడా పుష్కలంగా లభిస్తాయి.

న్యూజిలాండ్‌
ఇది స్నేహపూర్వకంగా ఉండే ప్రజలు  తక్కువ నేరాలు కలిగిన చిన్న దేశం, అందువల్ల ఒంటరి ప్రయాణానికి సరైనది. టోంగారిరో ఆల్పైన్‌ క్రాసింగ్‌ను హైకింగ్‌ చేయడం  సౌత్‌ ఐలాండ్‌లోని ఫ్జోర్డ్‌లను సందర్శించడం వంటి అన్ని స్థాయిల ఫిట్‌నెస్‌కు అనుగుణంగా ఉండే కార్యకలాపాలతో  న్యూజిలాండ్‌ సోలో ట్రావెల్‌కు అనుకూలతలు కలిగి ఉంది.

పోర్చుగల్‌
సుందరమైన ప్రదేశం, పురాతన పట్టణాలు  పర్యాటకులను ఇష్టపడుతూ ఆకర్షించే ఆదరించే సంస్కృతి కలిగిన దేశం పోర్చుగల్‌. లిస్బన్‌  పోర్టో వంటి చిన్న నగరాలు కాంపాక్ట్, నడవడానికి అనుకూలమైనవి  సాంస్కృతిక అనుభవాలతో నిండి ఉన్నాయి పాత స్మారక చిహ్నాలు  సందడిగా ఉండే స్ట్రీట్‌ లైఫ్‌ రెండూ ఆకట్టుకుంటాయి. పోర్చుగల్‌లోని కేఫ్‌ సంస్కృతి  పెద్ద సంఖ్యలో హాస్టళ్లు స్థానికులు  ఇతర ప్రయాణికులతో సులభంగా పరిచయాలను ఏర్పరచుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తాయి.

కెనడా
ఇది వాంకోవర్, టొరంటో  మాంట్రియల్‌ వంటి బహుళ సాంస్కృతిక, బాగా అనుసంధానించబడిన నగరాలను కలిగి ఉన్న దేశం.   భద్రత విషయంలో ఉన్నత స్థానంలో ఉంది. ఒంటరి ప్రయాణికులు పట్టణాల్లోనే పలు ఆకర్షణలను సందర్శించవచ్చు.   జాతీయ ఉద్యానవనాలలో ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు లేదా కాలానుగుణ స్కీయింగ్, హైకింగ్‌ వన్యప్రాణుల వీక్షణను చేపట్టవచ్చు.

థాయిలాండ్‌
చౌక ధరలకు ప్రయాణించాలనుకునే ఒంటరి ప్రయాణికులకు థాయిలాండ్‌ అత్యంత ప్రసిద్ధ గమ్యస్థానాలలో ఒకటి. బ్యాంకాక్, చియాంగ్‌ మాయి, ద్వీపాలు స్ట్రీట్‌ ఫుడ్‌ టూర్స్,  దేవాలయాలు, బీచ్‌లు  నైట్‌ లైఫ్‌తో సహా అన్ని రకాల అనుభవాలకూ నిలయం. థాయిలాండ్‌  పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలు హాస్టళ్లు, గైడెడ్‌ టూర్లు, రవాణా సేవలు మొదలైన వాటితో బాగా అభివృద్ధి చెందాయి.

(చదవండి: శ్రీనగర్‌ టూర్‌..! మంచుతోటలో చందమామ కథ)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వరుణ్‌ తేజ్‌, లావణ్యలకు కుమారుడు.. మెగా సందడి (ఫోటోలు)
photo 2

ఫిల్టర్ లేకుండా డింపుల్ హయాతి.. బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

‘కిష్కింధపురి’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

భార్యతో వేకేషన్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న జవాన్ డైరెక్టర్‌ అట్లీ (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రకృతి ఒడిలో సేదతీరుతున్న పుజారా దంపతులు (ఫొటోలు)

Video

View all
MLC Parvatha Reddy Chandrasekhar Reddy Comments on YSRCP Annadata Poru Success 1
Video_icon

MLC Parvatha: YSRCP అన్నదాత పోరుతో భయపడ్డ చంద్రబాబు
Nepal Army Fire On Escaping Prisoners From Jail 2
Video_icon

Nepal: జైలు నుంచి పారిపోతున్న ఖైదీలపై ఫైరింగ్ చేసిన ఆర్మీ
Shocking Truth About Gudur Rashid Murder Incident Exposed 3
Video_icon

గూడూరు రషీద్ హత్య వెనుక లేడీ డాన్ వందన
No Minimum Support Price for Tobacco Farmers in Tenali 4
Video_icon

Tenali: ఇంటికి వెళ్ళడానికి కూడా డబ్బులు లేవు పొగాకు రైతుల ఆవేదన
Hyderabad Shocking Incident Child Falls Into Open Manhole 5
Video_icon

అధికారుల నిర్లక్ష్యం.. మ్యాన్ హోల్ లో చిన్నారి
Advertisement
 