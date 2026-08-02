 సంకటాలు తొలగించే ‘చతుర్థి’ | Sankashti Chaturthi is a Hindu festival observed on the fourth day after the full moon | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సంకటాలు తొలగించే ‘చతుర్థి’

Aug 2 2026 11:36 AM | Updated on Aug 2 2026 11:36 AM

Sankashti Chaturthi is a Hindu festival observed on the fourth day after the full moon

సంకష్టహర చతుర్థనే సంకట హర చతుర్థి అని కూడా అంటారు. ప్రతినెలా కృష్ణపక్షంలో నాలుగో రోజున వచ్చే పర్వదినా న్ని సంకష్టహర చతుర్థగా పిలుస్తా రు. ఈరోజున గణపతి పూజలు, నోములు నోచుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. వినాయక చవితి లాగానే ప్రతినెలాలో వచ్చే సంకష్టహర చతుర్థి రోజున ఈ వ్రతాన్ని జరుపుకోవడం వ ల్ల భరించలేని కష్టాలు, విఘ్నాలు, ఆటంకాలు తొ లగిపోతాయని, సుఖశాంతులు, సిరిసంపదలు పొందుతామని భక్తులకు నమ్మకం. 

అలాగే మంగళవారం వచ్చే ‘అంగారక చతుర్థి’ విశిష్టమైనదిగా భా విస్తారు. ఈ ఏడాది జనవరి, మే నెలలో మంగళవా రం వచ్చింది. సెపె్టంబర్‌ 29న మరోసారి మంగళవారం రానుంది. ఈరోజు ఉపవాసం ఉంటే 21 సంకష్ట చతుర్థులు చేసిన ఫలితం వస్తుందని నమ్ము తారు. ఎర్రని పువ్వులు, ఎర్రచందనంతో దైవాన్ని పూజిస్తే కుజదోషం పోతుందని పెద్దలు చెబుతారు.  

తెల్లవారుజామునుంచే.. 
మహిళలు ఈ రోజున తెల్లవారుజామునే లేచి ఇల్లు అలికి, వాకిలికి పసుపు రాసి, గడపకు మామిడాకుల తోరణం కడతారు. సూర్యోదయం నుంచి చంద్రోదయం వరకు ఉపవాసం. మధ్యాహ్నం గణపతి ప్రతిమను అలంకరించి, పూజలు చేస్తారు.‘ఉండ్రాళ్లు’ నైవేద్యంగా పెడతారు. కొన్ని చోట్ల గారెలు కూడా చేస్తారు. అనంతరం ‘సంకష్టహర గణపతి వ్రత కథ’ చదువుకుంటారు. కథ అయిపోయాక చంద్రుడి దర్శనం చేసుకొని, మహిళలు ఉపవాసం విరమిస్తారు.   

గణపయ్యే సంకటాలు తొలగిస్తాడు.. 
మా కుటుంబం కోసం 11 సంకష్టహర చతుర్థి ఉపవాసాలు చేస్తానని మొక్కుకున్నాను. చతుర్థి రోజున చంద్రుడు వచ్చేదాకా పిల్లలతో కథ చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటే ఆకలి కూడా తెల్వదు. గణపయ్య అన్ని సంకటాలు తొలగిస్తాడనే ధైర్యం. 
–కదం సంధ్యారాణి, ఆర్మూర్‌

40 ఏళ్లుగా పూజ చేస్తున్నా.. 
సంకటహర చతుర్థి పూజలు 40 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నా. భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరిస్తే పూజాఫలం చక్కగా ఉంటుంది. మా ఇంటి చుట్టుపక్కల వారు సాయంత్రం ప్రసాదం కోసం ఇంటికి వస్తారు. పండుగ అంటే అందరిదీ అనే ఫీలింగ్‌ ఇస్తుంది. 
–జంగం నాగమణి, ఆర్మూర్‌  

మనసుకు ప్రశాంతత.. 
చతుర్థి రోజున ఫోన్‌ పక్క న పెట్టి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వినాయకుడి పూజ చేసుకుంటా. ఉండ్రాళ్లు చేయడం మా అమ్మ దగ్గరే నేర్చుకున్నా. ఆ రోజు ఉపవాసం వల్ల శరీరం డిటాక్స్‌ అవుతుంది, మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. 
–దాసరి అనిత, ఆర్మూర్‌  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో దివ్య పిళ్లై స్టన్నింగ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

చీరలో సంయుక్త.. ఎంత అందంగా ఉందో(ఫోటోలు)
photo 3

బ్లాక్ శారీలో మెరిసిన కాయదు లోహర్.. ఫోటోలు
photo 4

లండన్ ట్రిప్‌లో వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 5

మిల మిల మెరిసిన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' తార (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Fake Foundation Stone Video Viral 1
Video_icon

భోగాపురంలో బాబును అడ్డంగా ఇరికించిన శిలాఫలకం
YSRCP Nagarjuna Yadav Shocking Comments On Chandrababu Credit Chori 2
Video_icon

బాబు అబద్ధం చెప్పినా.. జీవోలు అబద్ధం చెప్పవుగా.. ఇవిగో ఆధారాలు..
Minister Ponnam Prabhakar Presents Pattu Vastralu To Ujjaini Mahankali 3
Video_icon

ఉజ్జయిని అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన మంత్రి పొన్నం..
Chandrababu And Nara Lokesh Credit Theft 4
Video_icon

మోదీ ముందే.. బాబు, లోకేష్ బండారం బట్టబయలు..!
Police Arrest MLA Virupakshi And His Son Kurnool 5
Video_icon

రాడ్లు, కత్తులతో టీడీపీ నేతల దాడి.. ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్యే కుమారుడు అరెస్ట్..
Advertisement
 