 15 చెర్రీలు.. ధర లక్షల్లో! జపాన్‌ పండుకు ప్రపంచం ఫిదా! | Worlds Most Expensive Japanese Cherries | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

15 చెర్రీలు.. ధర లక్షల్లో! జపాన్‌ పండుకు ప్రపంచం ఫిదా!

Aug 2 2026 11:22 AM | Updated on Aug 2 2026 11:22 AM

Worlds Most Expensive Japanese Cherries

ఫండే

మామూలుగా చెర్రీ ధర కిలోకు రెండువందల నుంచి నాలుగువందల రూపాయలు ఉంటుంది. కొన్ని అరుదైన రకాల చెర్రీ ధర కిలోకు మూడువేల రూపాయల వరకు కూడా ఉంటుంది. జపాన్‌లో పండే ఈ అత్యంత అరుదైన చెర్రీ ధర మాత్రం చుర్రుమనిపిస్తుంది.

ఈ చెర్రీ రకం పేరు ‘అమరీ హార్ట్‌బీట్‌’. జపాన్‌లో పండించే చెర్రీ రకాలలో ఇవి అత్యంత అరుదైనవి. వీటిని కిలోల లెక్కన కాకుండా, పదిహేనేసి చొప్పున ప్యాక్‌చేసి, అందమైన ప్యాకెట్లలో విక్రయిస్తారు. ఇవి ఇతర రకాల చెర్రీల కంటే ఎక్కువ తీపిగా ఉంటాయి. వీటిలో చక్కెర శాతం మిగిలిన చెర్రీ రకాల కంటే ఇరవై శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ఈ చెర్రీలను ఎక్కువగా వేలం పాటల్లో విక్రయిస్తుంటారు. వేలంలో పదిహేనేసి చెర్రీలు ఉండే ఒక్కో ప్యాకెట్‌ ధర నాలుగున్నర లక్షల నుంచి ఆరులక్షల యెన్‌ల వరకు పలుకుతుంటుంది. ‘అమరీ హార్ట్‌బీట్‌’ చెర్రీలలో అత్యంత నాణ్యమైన వాటిని వేరుచేసి, వేలంశాలల్లో విక్రయిస్తుంటారు. మిగిలిన వాటిని లగ్జరీ ఫ్రూట్‌ షాపుల్లో అమ్ముతుంటారు. లగ్జరీ ఫ్రూట్‌ షాపుల్లో వీటి ధర ఒక్కో ప్యాకెట్‌కు యాభైవేల యెన్‌ల వరకు ఉంటుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో దివ్య పిళ్లై స్టన్నింగ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

చీరలో సంయుక్త.. ఎంత అందంగా ఉందో(ఫోటోలు)
photo 3

బ్లాక్ శారీలో మెరిసిన కాయదు లోహర్.. ఫోటోలు
photo 4

లండన్ ట్రిప్‌లో వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 5

మిల మిల మెరిసిన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' తార (ఫొటోలు)

Video

View all
Minister Ponnam Prabhakar Presents Pattu Vastralu To Ujjaini Mahankali 1
Video_icon

ఉజ్జయిని అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన మంత్రి పొన్నం..
Chandrababu And Nara Lokesh Credit Theft 2
Video_icon

మోదీ ముందే.. బాబు, లోకేష్ బండారం బట్టబయలు..!
Police Arrest MLA Virupakshi And His Son Kurnool 3
Video_icon

రాడ్లు, కత్తులతో టీడీపీ నేతల దాడి.. ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్యే కుమారుడు అరెస్ట్..
YSRCP Bandi Punyaseela Sensational Comments On Pawan Kalyan 4
Video_icon

మోదీ తల్లిని, భార్యను బాబు తిట్టినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ నీకు భాద అనిపించలేదా?
Mudragada Padmanabham Son Giribabu Emotional Speech 5
Video_icon

నాన్నగారు మాకు ఇంత పెద్ద కుటుంబాన్ని ఇచ్చారా అని బాధ్యతతో కూడిన భయం వేస్తుంది
Advertisement
 