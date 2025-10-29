 పూజా బాత్రా ఫిట్‌నెస్‌ సీక్రెట్‌..! టోన్డ్‌ బాడీ కోసం.. | Pooja Batra's fitness secrets for toned body at 49 She gives A Message | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పూజా బాత్రా ఫిట్‌నెస్‌ సీక్రెట్‌..! టోన్డ్‌ బాడీ కోసం..

Oct 29 2025 4:49 PM | Updated on Oct 29 2025 5:03 PM

Pooja Batra's fitness secrets for toned body at 49 She gives A Message

బాలీవుడ్‌ నటి పూజా బాత్రా తన గ్లామర్‌తో సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ ఊపు ఊపింది. తన అందం అభినయంతో కుర్రాళ్ల మదిని కొల్లగొట్టిన ఈ బ్యూటీ..నాలుగు పదుల వయసు దాటినా..ఇంకా అంతే అందం, ఫిట్‌నెస్‌తో అలరించడమే కాదు. ఇప్పటకీ ఆమెకు అంతే క్రేజ్‌ ఉంది. పూజ అంతలా ఫిట్‌గా యంగ్‌ లుక్‌లో కనిపించడానికి గల సీక్రెట్‌ ఏంటో ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమెనే స్వయంగా బయటపెట్టింది. మరి అవేంటో చూద్దామా..!.

ఈ నెల అక్టోబర్‌ 27తో 49 ఏళ్లు నిండాయి. అయినా ఇప్పటికీ అంతే అందంగా గ్లామర్‌గా కనిపిస్తుంది పూజ బాత్రా. అందుకోసం ఫిట్‌నెస్‌ విషయంలో చాలా కేర్‌ తీసుకుంటానని అంటోందామె. అంతేగాదు ఫిట్‌నెస్‌ అంటే కేవలం శారీరక ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు, మానసిక ఆరోగ్యం కూడా అని అంటోందామె. మన శరీరాన్ని మనం ఎలా చూసుకుంటున్నాం, మాననసిక ఆరోగ్యం పట్ల ఎలాంటి శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాం అనే దానిపైనే మన లుక్‌ ఆధారపడి ఉంటుందని పూజా నొక్కి చెబుతోంది. 

మానసికంగా స్ట్రాంగ్‌ ఉండటమే అసలైన గేమ్‌ ఛేంజర్‌ అని అంటోంది. తాను ఆరేళ్లుగా మిక్స్‌డ్‌ మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌ చేస్తున్నానని, వారానికి మూడు రోజులు తప్పనిసరిగా చేస్తానని అంటోంది. పైగా దాంట్లో తాను రెండు  బ్రౌన్‌ బెల్ట్‌లు గెలుచుకున్నట్లు కూడా వెల్లడించిందామె. ఇది తనను చురుకుగా ఉండేలా చేసి, బరువుని నిర్వహించడం సులభమయ్యేలా చేస్తుందని చెబుతోంది. 

అన్నిట్లకంటే సంతోషంగా ఉండేందుకు ఫిట్‌నెస్‌ అనేది అందరికి అవసరం అని పూజా పేర్కొంది. అంతేగాదు ఆమె మౌంట్‌ ఎవరెస్ట్‌ బేస్‌ క్యాంప్‌  హైకింగ్‌ కూడా చేసినట్లు తెలిపింది. హైకింగ్‌ పరంగా మౌంట్ ఎవరెస్ట్, మోంట్ బ్లాంక్,యోస్మైట్ బేస్ క్యాంప్‌లతో సహా పలు ఎత్తైన ప్రదేశాలను చుట్టొచ్చారామె.

 

లండన్‌లోని లాస్‌ ఏంజిల్స్‌లో ఉండే పూజా యోగా టీచర్‌ కూడా. మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌తోపాటు యోగా అంటే కూడా మహా ఇష్టమని పూజ చెప్పుకొచ్చింది. ఇది సమతుల్య జీవితాన్ని గడపడానికి హెల్ప్‌ అవుతుందని అంటోంది. చివరగా ఆమె మానవవులు అభివృద్ధి చెందాలంటే సత్వ అనే సంస్కృపదానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలంటుంది. అంటే సమతుల్యత అనే దానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తే అంతలా హాయిగా జీవితాన్ని గడిపేలా అవకాశం లభిస్తుందని అంటోంది పూజా బాత్రా.

(చదవండి: Power Of Love: రోగాలతో ఒక్కటయ్యారు.. ఆ తర్వాత..)
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On Azharuddin Into Telangana Cabinet And Montha Cyclone 1
Video_icon

కేబినెట్ లోకి కొత్త మంత్రి.. అన్నదాతపై తుఫాను పంజా
Super Star Rajinikanth Goodbye To Movies 2
Video_icon

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పిన రజనీకాంత్..!
Lovers Washed Away In Floods At Jangaon 3
Video_icon

వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన ప్రేమ జంట..
Cyclone Montha Effect Heavy Rain Alert In Telangana 4
Video_icon

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. అధికారుల కీలక హెచ్చరిక
Munneru River Flowing In Danger Zone 5
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మున్నేరు
Advertisement
 