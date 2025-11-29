ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే మొలకెత్తిన గింజలను రోజూ ఒక కప్పు తినమని వైద్యులు సూచిస్తుంటారు. అయితే, వాటిని పచ్చి మొలకలుగానే తీసుకోలేరు. ఇలాంటప్పుడు వివిధ రకాల గింజధాన్యాల మొలకలతో వంటకాలను తయారుచేసుకొని, ఇంటిల్లిపాదికీ రుచినీ, ఆరోగ్యానీ పంచవచ్చు. మొలకలతో చేసిన వంటకాలతో ఈ వారం వంటిల్లు.
మొలకల వడ
కావల్సినవి: మొలకెత్తిన పెసర్లు –1 కప్పు; మొలకెత్తిన శనగలు – అర కప్పు; ఉల్లిపాయ – 1 (సన్నగా తరగాలి); పచ్చిమిర్చి – 2 (సన్నగా తరగాలి); అల్లం – చిన్న ముక్క (సన్నగా తరగాలి); కరివేపాకు – 2 రెమ్మలు; కొత్తిమీర తరుగు – 2 టేబుల్ స్పూన్లు; బియ్యప్పిండి – 2 టేబుల్ స్పూన్లు; నూనె – వేయించడానికి తగినంత; శనగపిండి – 2 టేబుల్ స్పూన్లు; ఉప్పు – రచికి సరిపడా.
తయారీ:
⇒ మొలకెత్తిన పెసర్లు, శనగలను మిక్సీ జార్లో వేసి, కొద్దిగా బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి
⇒ గ్రైండ్ చేసిన మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని, అందులో ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, బియ్యప్పిండి, శనగపిండి, ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి
⇒ ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న వడలుగా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
⇒ కడాయిలో నూనె వేడి చేసి, వడలను బంగారు రంగు వచ్చే వరకు వేయించాలి
⇒ వేయించిన వడలను టిష్యూ పేపర్ వేసిన ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి
⇒ పుదీనా చట్నీ లేదా టొమాటో సాస్తో వేడి వేడిగా వడ్డించాలి.
స్ప్రౌట్స్ కిచిడీ
కావల్సినవి: మొలకెత్తిన పచ్చి శనగలు – ఒకటిన్నర కప్పు; బియ్యం – కప్పు; నెయ్యి – టీ స్పూన్; జీలకర్ర – టీ స్పూన్; దాల్చిన చెక్క – చిన్న ముక్క; పసుపు – అర టీ స్పూన్; మిరియాల పొడి – అర టీ స్పూన్; పచ్చిమిర్చి – 3 (నిలువుగా చీల్చినవి); క్యారెట్లు – 2 (సన్నని, చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి); క్యాలీఫ్లవర్ – 1 (చిన్నది. గుత్తులుగా ఉన్నవి, కట్ చేసుకోవాలి); ఉప్పు – రుచికి సరిపడా.
తయారీ:
⇒ బాణలిలో నెయ్యి వేసి, వేడయ్యాక జీలకర్ర, దాల్చిన చెక్క, పసుపు, మిరియాలపొడి, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి. తర్వాత క్యారెట్ ముక్కలు, క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు వేసి, వేయించాలి
⇒ నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వడకట్టి వేగుతున్న మిశ్రమంలో వేయాలి. రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి, రెండున్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి కలపాలి
⇒ బియ్యం ఉడుకుతుండగా స్ప్రౌట్స్ వేసి, మంటను తగ్గించి, ఉడకనివ్వాలి. మధ్య మధ్య కలుపుతూ కిచిడీ మెత్తగా అయ్యేవరకు ఉడికించి, దించి వేడి వేడిగా వడ్డించాలి.
స్ప్రౌట్స్ చాట్
కావల్సినవి: మొలకెత్తిన మినప్పప్పు – కప్పు; దోసకాయ – 1 (సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి); టమోటా – 1 (సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి); ఉల్లిపాయ – 1 (సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి); పచ్చిమిర్చి – 2 (నిలువుగా చిన్నముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి); కొత్తిమీర తరుగు – టేబుల్ స్పూన్; బంగాళాదుంప – 1 (ఉడికించి, ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి); ఉప్పు – రుచికి సరిపడా ; జీలకర్ర పొడి – ఒకటిన్నర స్పూన్; ధనియాల డి – పావు టీ స్పూన్; కారం – పావు టీ స్పూన్; నిమ్మకాయ – అర ముక్క రసం; చిక్కటి చింతపండు పేస్ట్ – 2 టేబుల్ స్పూన్లు; (చింతపండు, ఉప్పు, మిర్చి.. తగినంతగా చూసుకోవాలి).
తయారీ:
⇒ ఒక పెద్ద గిన్నెలో పైవన్నీ వేసి బాగా కలపాలి
⇒ చివరగా నిమ్మరసం పిండి, కొత్తిమీర చల్లి, సర్వ్ చేయాలి.
చికెన్ పెప్పర్ రసం తయారు చేసే విధానం
బీన్స్ సలాడ్
కావల్సినవి: వైట్ బీన్స్ (మొలకెత్తిన బొబ్బర్లు) – ఉడికించినవి అర కప్పు; ఉల్లిపాయ తరుగు – పావు కప్పు; టమోటా –1 సన్నగా తరిగినది; ఎండు మిర్చి – 1; ఆవాలు – పావు స్పూన్; పసుపు – పావు టీ స్పూన్; ఓట్స్ – పావు కప్పు; ఉప్పు – తగినంత; గరం మసాలా లుదా పావ్ భాజీ మసాలా – అర టీ స్పూన్.
తయారీ:
⇒ కడాయిలో నూనె వేడి చేసి, ఆవాలు చిలకరించి, ఎండు మిర్చి ముక్కలను వేసి, కొన్ని సెకన్ల పాటు వేయించాలి
⇒ ఉల్లిపాయలను వేసి, వేయించి, తరువాత టమోటాలు వేసి ఒక నిమిషం వేయించాలి
⇒ మొలకెత్తిన బొబ్బర్లు, నీళ్లలో వేసి, గట్టిగా పిండిన ఓట్స్ వేసి కలపాలి
⇒ చివరగా మసాలా, ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఓట్స్ ఉడుకుతున్నప్పుడు అదనపు నీటిని పీల్చుకుంటాయి
⇒ సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి, వేడి వేడిగా సర్వ్ చేయాలి.