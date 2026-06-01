 గంటకు 400 కిలోమీటర్ల వేగం! | The Human Nervous System Travel Speed Of 400 Kilometers Per Hour. | Sakshi
Jun 1 2026 8:16 AM | Updated on Jun 1 2026 8:16 AM

 సమ్మర్‌ కిడ్స్‌

మనం ఏదైనా వస్తువును తాకినా లేదా ఏదైనా ఆలోచించినా, ఆ సమాచారం మన నరాల ద్వారా మెదడుకు, అలాగే మెదడు నుంచి శరీర భాగాలకు అత్యంత వేగంగా చేరుకుంటుంది.

ఈ సంకేతాలు మన నరాల వ్యవస్థలో ఏకంగా గంటకు 400 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ వేగం ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన ఒక బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ లేదా ఒక సూపర్‌ కార్‌ టాప్‌ స్పీడ్‌ కంటే కూడా ఎక్కువ కావడం విశేషం.

మన శరీరంలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన వైరింగ్‌ సిస్టమ్‌ వల్లే మనం ప్రమాదాల నుంచి త్వరగా తప్పించుకోగలుగుతున్నాం. ఉదాహరణకు, మనం ఏదైనా వేడి వస్తువును తాకగానే, మనం ఆలోచించే లోపే చేతిని వెనక్కి లాగేసుకుంటాం. దీనికి కారణం నరాల ద్వారా మెదడుకు అందే ఈ మెరుపు వేగపు సంకేతాలే!

