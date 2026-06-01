హత్య కేసులో యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష పడి, పెరోల్పై బయటకు వచ్చి 12 ఏళ్ల పాటు పరారీలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి, పోలీసుల కళ్లు గప్పి ఏకంగా బాలీవుడ్, సౌత్ సినిమాల్లో నటించిన ఉదంతం ఇప్పుడు సంచలనం రేపుతోంది. అమితాబ్ బచ్చన్, అమీర్ ఖాన్, మోహన్లాల్ తదితర అగ్రనటుల పక్కన కనిపించిన ఈ వ్యక్తి, ఒకప్పుడు పోలీసులకు మోస్ట్ వాంటెడ్ నేరస్తుడు. ఒక చిన్న సమాచారంతో వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ‘టగ్ ఆఫ్ హిందూస్థాన్’ అసలు కథ అందరినీ విస్తుపోయేలా చేస్తోంది.
కారాగారం నుండి కామ్రేడ్ వరకు
2005లో అహ్మదాబాద్లో జరిగిన నరేంద్ర కాంబ్లే హత్య కేసులో హేమంత్ మోదీని ప్రధాన నిందితుడిగా పోలీసులు గుర్తించారు. 2008లో కోర్టు అతనికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించింది. సబర్మతి జైలు నుంచి మెహసానా జైలుకు తరలించిన హేమంత్ 2014 జూలైలో 30 రోజుల పెరోల్పై బయటకు వచ్చాడు. ఆ గడువు ముగిసినా తిరిగి జైలుకు వెళ్లకుండా అదృశ్యమయ్యాడు. ఆ సమయంలో పోలీసులు అతని కోసం వెతకని చోటు లేదు.
వెండితెరపై మెరిసిన నేరస్తుడు
పెరోల్ జంప్ చేసిన తర్వాత, హేమంత్ తన రూపాన్ని, పేరును పూర్తిగా మార్చుకున్నాడు. ‘ట్వింకిల్ దవే’గా పేరు మార్చుకుని ముంబైకి చేరుకున్నాడు. 2018లో వచ్చిన భారీ బడ్జెట్ చిత్రం ‘టగ్స్ ఆఫ్ హిందూస్థాన్’ నుంచి మొదలుకొని, ‘జయేష్ భాయ్ జోర్దార్’, ‘మెట్రో ఇన్ దినో’ మోహన్లాల్ నటించిన ‘ఎల్ 2 ఎంపూరాన్’ వరకు పలు చిత్రాల్లో అతను నటించాడు. ఇమ్రాన్ హష్మీతో కలిసి ఒక వెబ్ సిరీస్లో కూడా నటించినప్పటికీ, ఎవరూ అతన్ని గుర్తుపట్టలేకపోయారు.
పోలీసుల కళ్లు గప్పి..
హేమంత్ తన పాత జీవితాన్ని పూర్తిగా తుడిచేసుకున్నాడు. భార్యకు విడాకులు ఇవ్వడం, కుటుంబంతో సంబంధాలు తెంచుకోవడం, సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉండటం తదితర పద్ధతులతో అతను 12 ఏళ్లు పోలీసుల నిఘా నుంచి తప్పించుకున్నాడు. ఒక సాధారణ వ్యక్తిగా ముంబైలో స్థిరపడి, ప్రతిభావంతుడైన నటుడిగా ముద్ర వేయించుకోవడం ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. అతడు చేసిన నేరం కంటే, ఇన్ని ఏళ్ల పాటు అతను సాగించిన ‘నటన’ నేర పరిశోధనా వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
ముగిసిన 12 ఏళ్ల నాటకం
అహ్మదాబాద్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులకు అందిన ఒక ఖచ్చితమైన సమాచారం మేరకు 2026, మే 21 న అతని నాటకానికి తెరపడింది. పోలీసులు దాడులు చేసి, అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పాత ఫోటోలను, ప్రస్తుత రూపాన్ని సరిపోల్చినప్పుడు, ఆ వ్యక్తి హేమంత్ మోదీయేనని తేలింది. 12 ఏళ్ల పరారీ తర్వాత, అతను మళ్లీ ఇప్పుడు జైలు గడప తొక్కాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
న్యాయం గెలిచింది
హేమంత్ తో పాటు శిక్ష పడిన మిగతా ఆరుగురు నిందితులు ఇప్పటికే తమ శిక్షాకాలాన్ని పూర్తి చేసుకుని బయటకు వచ్చారు. కానీ హేమంత్ తన శిక్షను మధ్యలోనే వదిలేసి పారిపోవడంతో, ఇప్పుడు అతను మిగిలిన శిక్షను అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. ఒక హత్య కేసులో నేరస్తుడు తన గుర్తింపును మార్చుకుని ఇన్నాళ్లు స్వేచ్ఛగా తిరగడం, సినిమాల్లో నటించడం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది. ఎన్ని ‘వేషాలు’ వేసినా చట్టం నుంచి ఎవరూ తప్పించుకోలేరని హేమంత్ మోదీ ఉదంతం మరోసారి నిరూపించింది.
