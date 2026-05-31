అందం, హోదా.. అంతా అబద్ధమేనా?

May 31 2026 7:20 AM | Updated on May 31 2026 7:24 AM

Puffer fishing The Deceptive New Dating Trend Exploded Online

ఆధునిక డేటింగ్ ప్రపంచంలో ‘ఘోస్టింగ్’, ‘లవ్ బాంబింగ్’ వంటి పదాలను వినేవుంటాం. ఇప్పుడు తాజాగా ‘పఫర్ ఫిషింగ్’ (Puffer-fishing) అనే కొత్త పదం సోషల్ మీడియాను, డేటింగ్ యాప్‌లను షేక్ చేస్తోంది. పఫర్ చేప తనను తాను పెద్దదిగా చూపించుకునేందుకు ఎలాగైతే ఉబ్బుతుందో, అలాగే కొందరు వ్యక్తులు తమ వ్యక్తిత్వాన్ని, జీవనశైలిని అతిగా ఊహించుకుంటూ ఇతరులను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేయడమే ఈ కొత్త ట్రెండ్.

ఏంటీ ‘పఫర్ ఫిషింగ్’?
సముద్రంలో ఉండే పఫర్ చేప శత్రువుల నుంచి రక్షించుకోవడానికి తన శరీరాన్ని ఉబ్బించుకుంటుంది. ఇదే తర్కాన్ని డేటింగ్ యాప్‌లలో వాడుతున్నారు. తమ రియల్ లైఫ్‌లో ఉన్న దానికంటే, సోషల్ మీడియాలో చాలా గొప్పగా, అందంగా, ధనవంతులుగా కనిపించడానికి ఫోటోలను ఎడిట్ చేయడం, లేని హోదాలను చెప్పుకోవడం ఈ ట్రెండ్‌లో భాగం.

ఆకర్షణే లక్ష్యంగా అబద్ధాల ఆట
ప్రస్తుతం డేటింగ్ అంతా ఆన్‌లైన్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్‌పైనే ఆధారపడి ఉంది. సెకన్ల వ్యవధిలో అవతలి వ్యక్తిని ఆకట్టుకోవాలనే ఒత్తిడిలో, యువత తమ వృత్తి, ఫిట్‌నెస్, సామాజిక హోదా విషయంలో అతిగా ఊహించుకుంటూ అబద్ధపు ముసుగు వేసుకుంటున్నారు. ఇది కేవలం చిన్న మార్పు మాత్రమే కాదు, ఒక పూర్తి స్థాయి కాల్పనిక వ్యక్తిత్వాన్ని సృష్టించుకోవడం.

పెరిగిన సోషల్ మీడియా ఒత్తిడి
ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ల జీవనశైలి, నిరంతరం ఫిల్టర్లతో కూడిన ఫోటోలు చూస్తూ పెరగడం వల్ల చాలామంది తమ నిజ జీవితం తక్కువనే భావనకు లోనవుతున్నారు. ఈ ‘పర్ఫెక్ట్’ ఇమేజ్ కోసమే వారు పఫర్ ఫిషింగ్‌కు అలవాటు పడుతున్నారు. ఇది వారి అభద్రతా భావానికి, గుర్తింపు కోసం పడే తపనకు నిదర్శనమని మానసిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

నమ్మకమే పునాది.. కానీ ఇక్కడ?
ఏ బంధానికైనా నిజాయితీనే పునాది. కానీ, పఫర్ ఫిషింగ్ ద్వారా ఏర్పడే బంధాలు పునాదిలోనే కుప్పకూలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఒక వ్యక్తి ఆన్‌లైన్‌లో చూపించిన దానికి, నిజ జీవితంలో కలిసినప్పుడు చూసే దానికి భారీ వ్యత్యాసం ఉండటంతో, అవతలి వ్యక్తి తీవ్ర నిరాశకు, నమ్మకద్రోహానికి గురవుతున్నారు.

నిపుణుల హెచ్చరికలు
రిలేషన్‌షిప్ కౌన్సిలర్లు దీనిని ప్రమాదకరమైన ధోరణిగా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఇలాంటి అబద్ధాలతో మొదలయ్యే బంధాలు దీర్ఘకాలంలో నిలబడవు. ఆన్‌లైన్ ప్రపంచం కేవలం అద్దం మాత్రమే. అది నిజం కాదని, ఎదుటివారితో నిజాయితీగా ఉండటమే ఆరోగ్యకరమైన సంబంధాలకు మార్గమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

నిజాయితీనే అసలైన అందం
డేటింగ్ యాప్‌లు మారుతుండవచ్చు. కొత్త కొత్త పదాలు పుట్టుకురావచ్చు. కానీ శాశ్వతమైన బంధానికి కావాల్సింది మాత్రం స్పష్టమైన కమ్యూనికేషన్, వాస్తవికత మాత్రమే. అబద్ధపు ఇమేజ్‌తో పఫర్ ఫిషింగ్ చేసే బదులు, మీ అసలు వ్యక్తిత్వంతో పరిచయం పెంచుకోవడమే ఉత్తమమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

