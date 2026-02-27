 కార్మికులకే జీతాలివ్వలేని వారు రాజధాని ఎలా కడతారని అనుకుంటున్నార్సార్‌! | Sakshi Cartoon 27-02-2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కార్మికులకే జీతాలివ్వలేని వారు రాజధాని ఎలా కడతారని అనుకుంటున్నార్సార్‌!

Feb 27 2026 2:40 AM | Updated on Feb 27 2026 2:40 AM

Sakshi Cartoon 27-02-2026

కార్మికులకే జీతాలివ్వలేని వారు రాజధాని ఎలా కడతారని అనుకుంటున్నార్సార్‌!  

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రియుడితో యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఇదిగో విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక పెళ్లి ఫోటోలు
photo 3

ఒకదానికొకటి సంబంధమే లేదు.. మీనాక్షి చౌదరి ఫన్నీ (ఫొటోలు)
photo 4

థాయ్‌ల్యాండ్‌ ఏనుగులతో రీతూవర్మ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో రాఘవ లారెన్స్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Shanmukh Jaswanth & Vaishnavi Chodisetti Engagement Video 1
Video_icon

షణ్ముఖ్ జస్వంత్ మరియు వైష్ణవి చోడిశెట్టి ఎంగేజ్‌మెంట్ వీడియో
Vijay Deverakonda & Rashmika Mandanna Wedding Guest List & Grand Food Menu 2
Video_icon

రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి... గెస్ట్ లిస్ట్ & గ్రాండ్ ఫుడ్ మెనూ
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna Marriage Exclusive Video 3
Video_icon

రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి వీడియో వైరల్
Sports Analyst Venkatesh Exclusive on Team India Semi Final Qualification 4
Video_icon

టీమిండియా ఇంటికేనా.? సెమీస్ చేరాలంటే.. జింబాబ్వే & వెస్టిండీస్ పై ఎంత రన్ రేట్ గెలవాలి
SS Rajamouli Unveils Indias Most Advanced Motion Capture Lab at Annapurna Studios 5
Video_icon

ఇకపై ఫారిన్ వెళ్లక్కర్లేదు..! వారణాసితో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో గ్లోబల్ టెక్నాలజీ
Advertisement
 