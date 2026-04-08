 బుల్‌రన్‌.. 2600 పాయింట్లు లాభపడిన సెన్సెక్స్‌ | Stock market updates on 08 April 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Stock Market Updates: బుల్‌రన్‌.. 2600 పాయింట్లు లాభపడిన సెన్సెక్స్‌

Apr 8 2026 9:31 AM | Updated on Apr 8 2026 9:41 AM

Stock market updates on 08 April 2026

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం భారీ లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:29 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 761 పాయింట్లు పెరిగి 23,890 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 2602 పాయింట్లు ఎగబాకి 77,198 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 98.9

బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 94 డాలర్లు

యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.24 శాతానికి చేరాయి.

గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.08 శాతం పెరిగింది.

నాస్‌డాక్‌ 0.1 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 08-04-2026(time: 9:39 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Photos

View all
Video

View all
