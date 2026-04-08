 కాల్స్, ఎస్‌ఎంఎస్‌ల కోసం మరింత చౌక ప్లాన్లు | TRAI Draft Proposal Seeks Affordable Standalone Voice SMS Plans | Sakshi
Apr 8 2026 8:35 AM | Updated on Apr 8 2026 8:54 AM

కాల్స్, ఎస్‌ఎంఎస్‌ల కోసం చౌక ప్లాన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చే దిశగా టెలికం రంగ నియంత్రణ సంస్థ ట్రాయ్‌ కొత్త ముసాయిదా ప్రతిపాదనను తెరపైకి తెచ్చింది. ప్రస్తుతం వాయిస్, ఎస్‌ఎంఎస్, డేటాతో కలిపి ఇస్తున్న స్పెషల్‌ టారిఫ్‌ ఓచర్లకు సరిసమాన కాల వ్యవధితో వాయిస్, ఎస్‌ఎంఎస్‌లకు సంబంధించి కూడా స్పెషల్‌ టారిఫ్‌ ఓచర్లను తప్పనిసరిగా అందుబాటులో ఉంచాలని ప్రతిపాదించింది. దీనితో పారదర్శకత పెరుగుతుందని, బలవంతంగా అవసరం లేని బండిల్డ్‌ సర్వీసులను తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి తప్పుతుందని పేర్కొంది.

టెలికం వినియోగదారుల హక్కుల పరిరక్షణ (పదమూడో సవరణ) నిబంధన 2026కి సంబంధించిన ఈ ప్రతిపాదనపై సంబంధిత వర్గాలు ఏప్రిల్‌ 28 నాటికి ట్రాయ్‌కి అభిప్రాయాలు తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం కూడా వాయిస్, ఎస్‌ఎంఎస్‌ల కోసం టెల్కోలు ప్రత్యేక ప్లాన్లను అందిస్తున్నప్పటికీ అవి సుదీర్ఘ వేలిడిటీతోనే ఇస్తున్నాయి. పైగా డేటా కూడా ఉండే బండిల్డ్‌ ప్లాన్ల కన్నా అధిక రేటును నిర్ణయించడమే కాకుండా, డేటాను తొలగించడం ద్వారా వినియోగదారులకు దక్కాల్సిన ప్రయోజనాలు ఆ స్థాయిలో అందించడం లేదు.

ఇదీ చదవండి: వీడిన యుద్ధ మేఘాలు.. మార్కెట్లలో జోష్‌!

Photos

View all
photo 1

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. బన్నీ అరుదైన రికార్డులివే! (ఫోటోలు)
photo 2

ఒక్క సినిమాతోనే జైన్‌ మేరీ ఖాన్‌ వైరల్‌ (ఫోటోలు)

photo 3

abn ఆఫీస్‌ వద్ద టెన్షన్‌ .. టెన్షన్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

ఫుడ్‌ సేఫ్టీపై అవగాహన.. హైదరాబాద్‌లో వాకథాన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

శోభితలో ఈ టాలెంట్‌ కూడా ఉందా! (ఫోటోలు)

Video

View all
Devineni Avinash Strong Warning To ABN Radhakrishna Comments 1
Video_icon

ఇక్కడితో అయిపోయిందిలే అనుకుంటున్నావేమో.. ABN రాధాకృష్ణకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Jada Sravan Kumar Slams ABN Radha Krishna Journalism 2
Video_icon

బూట్లు నాకే వెదవ బతుకు.. నోట్లో ఏం పెటుకున్నావ్ బ్రోకర్..
Rajasthan Royals Win Against Mumbai Indians 3
Video_icon

హ్యాట్రిక్ కొట్టిన RR
Nagarjuna Yadav Sensational Comments On ABN Radhakrishna 4
Video_icon

వావి వరుస లేని ఒక కుక్క రాథాకృష్ణ.. నాగార్జున యాదవ్ సంచలన వార్నింగ్
Chandrababu Govt Criticism Over Rising State Debt In AP 5
Video_icon

23 నెలల్లో బాబు అప్పులు పుల్.. హామీలు నిల్
