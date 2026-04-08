నీరు, ఇంధన వ్యవస్థలే లక్ష్యం!
అగ్రరాజ్యం అమెరికాలోని కీలక మౌలిక సదుపాయాల నెట్వర్క్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ అనుబంధ హ్యాకింగ్ గ్రూపులు భారీ సైబర్ దాడులకు తెగబడుతున్నాయనే వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా దేశవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే నీరు, ఇంధన వ్యవస్థలను నియంత్రించే సాఫ్ట్వేర్లలోని లొసుగులను వాడుకుని ఈ కీలక వ్యవస్థలను స్తంభింపజేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు అగ్రరాజ్య నిఘా వర్గాలు హెచ్చరించాయి.
సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ (సీఐఎస్ఏ) నేతృత్వంలో ఎఫ్బీఐ (ఎఫ్బీఐ), నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ (ఎన్ఎస్ఏ) సహా పలు ఫెడరల్ ఏజెన్సీలు సంయుక్తంగా ఈ మేరకు ఇటీవల ఒక అత్యవసర భద్రతా సలహా (అడ్వైజరీ) జారీ చేశాయి.
రంగంలోకి 'అడ్వాన్స్డ్ పర్సిస్టెంట్ థ్రెట్'
ఈ దాడుల వెనుక ఇరాన్ ప్రభుత్వంతో సంబంధం ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ పర్సిస్టెంట్ థ్రెట్ (ఏపీటీ) సభ్యులు ఉన్నట్లు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. ఈ హ్యాకర్లు ప్రధానంగా పారిశ్రామిక కంప్యూటర్లైన ప్రోగ్రామబుల్ లాజిక్ కంట్రోలర్లను (పీఎల్సీ) లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. ఇవి నీటి శుద్ధి ప్లాంట్లు, విద్యుత్ గ్రిడ్లు, ఇంధన సరఫరా కేంద్రాల్లో యంత్రాలను నియంత్రించడానికి వాడే అత్యంత కీలకమైన పరికరాలు. ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ రాక్వెల్ ఆటోమేషన్ అభివృద్ధి చేసిన పీఎల్సీలను ఈ హ్యాకర్లు ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తున్నట్లు అధికారులు చెప్పారు. ఇతర కంపెనీల పరికరాలపై కూడా దాడులు జరిగే అవకాశం ఉందని ఏజెన్సీలు హెచ్చరించాయి.
దాడుల వెనుక భౌగోళిక రాజకీయ కారణాలు?
గతంలో 2023లో పెన్సిల్వేనియాలోని నీటి శుద్ధి కేంద్రాలపై ఇరాన్ అనుబంధ ‘సైబర్ ఏవీ3ఎన్గర్స్’ గ్రూప్ జరిపిన దాడుల తరహాలోనే ప్రస్తుత దాడులు ఉన్నట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇరాన్కు చెందిన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ)తో ఈ హ్యాకర్లకు సంబంధాలు ఉన్నాయి. అక్టోబర్ 7న ఇజ్రాయెల్-హమాస్ మధ్య ప్రారంభమైన యుద్ధం నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్ తయారు చేసిన పరికరాలను వాడుతున్న అమెరికా సంస్థలను ఇరాన్ హ్యాకర్లు టార్గెట్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ వ్యూహాత్మక సంబంధాల పట్ల ఇరాన్ ఈ సైబర్ యుద్ధం ద్వారా తమ నిరసనను వ్యక్తం చేస్తోందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ఈ వార్తలు వెలుగులోకి వచ్చాక ఈరోజు ఉదయం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్తో చేస్తున్న యుద్ధాన్ని రెండు వారాలపాటు తాత్కాలికంగా నిలిపేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇరువర్గాల మధ్య చర్చలు సఫలం అయితే ఇకపై యుద్ధం ఉండబోదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇదీ చదవండి: వీడిన యుద్ధ మేఘాలు.. మార్కెట్లలో జోష్!