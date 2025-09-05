 ఒక్కరోజుకే ఆవిరైన జీఎస్టీ జోష్: తలకిందులైన స్టాక్ మార్కెట్లు | Stock Market Closing Update September 5th 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఒక్కరోజుకే ఆవిరైన జీఎస్టీ జోష్: తలకిందులైన స్టాక్ మార్కెట్లు

Sep 5 2025 3:48 PM | Updated on Sep 5 2025 3:50 PM

Stock Market Closing Update September 5th 2025

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం ఉదయం లాభాల్లో ప్రారంభమైనప్పటికీ.. ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి మిశ్రమ ఫలితాలను పొందాయి. సెన్సెక్స్ 7.25 పాయింట్లు లేదా 0.0090 శాతం నష్టంతో.. 80,710.76 వద్ద, నిఫ్టీ 6.70 పాయింట్లు లేదా 0.027 శాతం లాభంతో 24,741.00 వద్ద నిలిచాయి.

నెట్‌వెబ్ టెక్నాలజీస్ ఇండియా, జేఐటీఎఫ్ ఇన్‌ఫ్రా లాజిస్టిక్స్ లిమిటెడ్, బరాక్ వల్లీ సిమెంట్స్, పీవీపీ వెంచర్స్, ఎస్ఏఎల్ స్టీల్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరాయి. ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ, ఇన్ఫోబీన్స్ టెక్నాలజీస్, శ్రద్ధ ఇన్‌ఫ్రాప్రాజెక్ట్స్, ఎఫ్ఐఈఎమ్ ఇండస్ట్రీస్, శ్రీ దిగ్విజయ్ సిమెంట్ కంపెనీలు నష్టాల జాబితాలో నిలిచాయి.

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్‌సైట్‌లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

భార్యతో కలిసి ‘ఓనం’ సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్న సంజూ శాంసన్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

సుహాసిని ఇంట ఓనం సెలబ్రేషన్స్‌: తారలందరూ ఒక్కచోటకు..(ఫొటోలు)
photo 3

'గురువు'కి అర్థం ఇచ్చేలా ప్రపంచాన్నే ప్రభావితం చేసిన ఉత్తమ గురువులు..! (ఫొటోలు)
photo 4

ఓనం పండుగ లుక్ లో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ (ఫోటోలు)
photo 5

‘గామా’ అవార్డ్స్..మెరిసిన 'కోర్ట్'మూవీ హీరోయిన్ శ్రీదేవి (ఫొటోలు)

Video

View all
Ex Minister Seediri Appalaraju Slams Privatization Of Medical Colleges 1
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీలను ప్రైవేట్‌పరం చేసే దౌర్భాపు చరిత్ర చంద్రబాబుది
Rohit Sharmas Stunning 20kg Weight Loss 2
Video_icon

కాలం నను తరిమిందో సూలంలా ఎదిరిస్తా రోహిత్ మాస్
TDP Goons ATTACK on YSRCP Activist Suresh at Nandyala 3
Video_icon

YSRCP కార్యకర్త సురేష్ పై కత్తులతో TDP గూండాల దాడి
KSR Comment On Kavithas POLITICAL Career 4
Video_icon

ఒంటరిగా.. రాజకీయ లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారా?
Gold Price Hike Creates New Record in India 5
Video_icon

Gold Price: ఈ రోజు కూడా భారీగా పెరిగిన బంగారం ధర
Advertisement
 