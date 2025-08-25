లాభాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు

సోమవారం ఉదయం లాభాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు.. ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి లాభాల్లో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 329.05 పాయింట్లు లేదా 0.40 శాతం లాభంతో 81,635.91 వద్ద, నిఫ్టీ 97.65 పాయింట్లు లేదా 0.39 శాతం లాభంతో 24,967.75 వద్ద నిలిచాయి.
రెలియబుల్ డేటా సర్వీసెస్, ఇమామి పేపర్ మిల్స్, శ్రీ రామ మల్టీ టెక్, జేకే పేపర్, వెస్ట్ కోస్ట్ పేపర్ మిల్స్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో నిలువగా.. ఆరోన్ ఇండస్ట్రీస్, ఆఫర్డబుల్ రోబోటిక్ & ఆటోమేషన్, వండర్ ఎలక్ట్రికల్, డీపీ వైర్స్, ఆస్ట్రాన్ పేపర్ బోర్డ్ మిల్ లిమిటెడ్ కంపెనీలు నష్టాల జాబితాలో నిలిచాయి.
(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)