 స్టాక్‌ మార్కెట్‌​ ఈరోజుకి ఫ్లాట్‌.. రేపటి నుంచి సెలవులు | Stock Market August 14 Sensex Nifty end flat | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

స్టాక్‌ మార్కెట్‌​ ఈరోజుకి ఫ్లాట్‌.. రేపటి నుంచి సెలవులు

Aug 14 2025 3:54 PM | Updated on Aug 14 2025 3:55 PM

Stock Market August 14 Sensex Nifty end flat

దేశీయ స్టాక్‌మార్కెట్లు గురువారం ఫ్లాట్ గా ముగిశాయి. వీక్లీ నిఫ్టీ 50 ఆప్షన్ల గడువు ముగియడంతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు కొంత ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యాయి. ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 11.95 పాయింట్లు లేదా 0.01 శాతం పెరిగి 24,631.30 వద్ద ముగిసింది.

మరోవైపు సెన్సెక్స్ 261 పాయింట్ల స్వల్ప రేంజ్‌లో కదలాడింది. బీఎస్ఈ బెంచ్‌మార్క్ 80,751.18 వద్ద గరిష్టాన్ని, 80,489.86 వద్ద కనిష్టాన్ని తాకింది. చివరకు సెన్సెక్స్ 0.07 శాతం లేదా 57.75 పాయింట్లు పెరిగి 80,597.66 వద్ద స్థిరపడింది.

బీఎస్ఈలో ఇన్ఫోసిస్, ఏషియన్ పెయింట్స్ టాప్ గెయినర్స్‌గా నిలవగా, టాటా స్టీల్, టెక్ మహీంద్రా, అదానీ పోర్ట్స్ నష్టపోయాయి. ఎన్ఎస్ఈలో విప్రో, ఇన్ఫోసిస్ టాప్ గెయినర్స్‌గా నిలవగా, టాటా స్టీల్, అదానీ పోర్ట్స్, హీరో మోటోకార్ప్ టాప్ లూజర్స్‌గా నిలిచాయి.

విస్తృత సూచీలు నష్టాల్లో ముగిశాయి. నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ 0.31 శాతం నష్టపోగా, స్మాల్ క్యాప్ 0.38 శాతం నష్టపోయింది. రంగాలవారీగా పనితీరు మిశ్రమంగా ఉంది. నిఫ్టీ కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ (0.75 శాతం), నిఫ్టీ ఐటీ (0.4 శాతం) టాప్ గెయినర్స్‌గా నిలిచాయి. మెటల్, రియల్టీ వరుసగా 1.39 శాతం, 0.76 శాతం నష్టపోయాయి.

కాగా ఈవారం ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌ ఈరోజుతో ముగసింది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆగస్టు 15న శుక్రవారం భారత మార్కెట్లకు సెలవు ఉంటుంది. తదుపరి మార్కెట్‌ సెషన్‌ ఆగస్టు 18న ప్రారంభం కానుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

పిల్లి పోజుతో వెన్నునొప్పి దూరం!
photo 2

శారీలో హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య క్యూట్‌ లుక్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

'కూలీ' సినిమా చూసిన ధనుష్‌, ఐశ్వర్య.. సంతోషంగా 'రజనీ' సతీమణి (ఫోటోలు)
photo 4

ప్రకాశం బ్యారేజీకి పెరిగిన వరద ఉద్ధృతి (ఫొటోలు)
photo 5

భారీ వర్షాలు ..వరద ముంపులో రాజధాని అమరావతి (ఫొటోలు)

Video

View all
Ex MLA Perni Nani Strong Counter To TDP Win In Pulivendula 1
Video_icon

Perni Nani: దొంగ ఓట్లతో గెలిచారు.. పులివెందుల గడ్డ జగన్ అడ్డా
Margani Bharat Shocking Reaction On Pulivendula By-election 2
Video_icon

వచ్చారు.. గుద్దారు.. వెళ్లారు.. పోలింగ్ పై మార్గాని భరత్ రియాక్షన్
Supreme Court Grants Bail To Kommineni Srinivas Rao 3
Video_icon

KSR: సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కొమ్మినేనికి సంపూర్ణ బెయిల్..
Perni Nani Slams Officials Over Pulivendula ZPTC By Election Process 4
Video_icon

దొంగ ఓటు వేస్తున్నా..! నిజం ఒప్పుకున్న టీడీపీ కార్యకర్త
YS Jagan Mohan Reddy In Anantapur 5
Video_icon

అనంతపురంలో వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి

Advertisement
 