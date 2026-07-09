నేటి ఆధునిక యుగంలో సాంకేతికత ఊహించని వేగంతో దూసుకుపోతోంది. ఒకప్పుడు సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాలకే పరిమితమైన రోబోలు.. నేడు మన నిజజీవితంలో భాగమవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రోబోలను భారీ ఖర్చుతో కొనుగోలు చేసే పద్ధతి మారి వాటిని అద్దెకు తీసుకునే ‘రోబోటిక్స్-యాజ్-ఎ-సర్వీస్’ (రాస్) విధానం వేగంగా పుంజుకుంటోంది. ఆసుపత్రులు, హోటళ్లు, ఫ్యాక్టరీల నుంచి గృహ అవసరాల వరకు రోబోట్లు ఇప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రాతిపదికన అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
ఆసుపత్రుల్లో 'మోక్సీ' సేవలు
అమెరికాలోని పలు ఆసుపత్రుల్లో ‘డిలిజెంట్ రోబోటిక్స్’ సంస్థ తయారు చేసిన మోక్సీ అనే రోబోట్ వైద్య సిబ్బందికి ఎంతో సహాయపడుతోంది. నాలుగు అడుగుల ఎత్తు, గుండె ఆకారపు ఎల్ఈడీ కళ్లతో ఉండే ఈ రోబోట్ ఆసుపత్రుల్లో వైద్య సామాగ్రిని చేరవేస్తుంది. నర్సులతో గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పడం, హై-ఫైవ్ ఇవ్వడం వంటి పనులతో ఇది అందరి మనసులు గెలుచుకుంది. ఆసుపత్రులు దీనిని పూర్తిగా డబ్బు వెచ్చించి కొనకుండా అద్దె ప్రాతిపదికన వాడుకుంటున్నాయి. ఈ విధానంలో రోబోట్ నిర్వహణ, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లు అన్నీ తయారీ సంస్థే చూసుకుంటుంది. దీనివల్ల ముందస్తు భారీ ఖర్చులు తగ్గడమే కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త సాంకేతికతను ఉచితంగా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చని కంపెనీ సీఓఓ టాడ్ బ్రూగర్ తెలిపారు.
హ్యూమనాయిడ్ రోబోలు
మనుషులలా కనిపించే హ్యూమనాయిడ్ రోబోలను ప్రస్తుతం వివాహాలు, కార్పొరేట్ ఈవెంట్లలో నృత్యం చేయడం, పాటలు పాడటం, వడ్డించడం వంటి స్పష్టమైన పనుల కోసం అద్దెకు ఇస్తున్నారు. ఒక నిజమైన డాన్సర్ నృత్యాన్ని వీడియో తీసి, ఆ డేటా ద్వారా వీటికి సులభంగా శిక్షణ ఇవ్వవచ్చని కౌంటర్ పాయింట్ రీసెర్చ్ విశ్లేషకుడు ఏతాన్ క్వి పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, కాలిఫోర్నియాకు చెందిన ‘1ఎక్స్’ సంస్థ నియో అనే హోమ్ హెల్పర్ రోబోట్ను ఈ ఏడాది మార్కెట్లోకి తెస్తోంది. దీనిని 20,000 డాలర్లకు కొనుగోలు చేయవచ్చు లేదా నెలకు 499 డాలర్లు చెల్లించి అద్దెకు తీసుకోవచ్చు.
కొనుగోలు కంటే అద్దెకే ప్రాధాన్యత ఎందుకు?
రోబోటిక్స్ రంగం రోజురోజుకూ మారుతోంది. ఈ రోజు కొన్న రోబోట్ వచ్చే ఏడాదికి పాతబడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అదే అద్దెకు తీసుకుంటే ఎల్లప్పుడూ సరికొత్త మోడల్ను ఎంచుకోవచ్చు. అలాగే, కస్టమర్లకు కోడింగ్ లేదా సాంకేతిక నైపుణ్యం లేకపోయినా, ఏదైనా సమస్య వచ్చినా కంపెనీ సిబ్బందే పరిష్కరిస్తారు. చికాగోకు చెందిన ఫార్మిక్ సంస్థ 250కి పైగా పారిశ్రామిక రోబోట్లను ఫ్లాట్ మంత్లీ పేమెంట్ విధానంలో అద్దెకు ఇస్తూ రోబోలను కొనలేని చిన్న కంపెనీలకు అండగా నిలుస్తోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్, సవాళ్లు
చైనా సంస్థలు భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం తమ రోబోలను హోటళ్లు, క్లీనింగ్ సేవల్లో లీజుకు ఇస్తూ రియల్ వరల్డ్ డేటాను సేకరిస్తున్నాయి. షాంఘైకి చెందిన అజిబోట్ సంస్థ తన హ్యూమనాయిడ్ రోబోలను యూకే సహా 17 దేశాలలో అద్దెకు అందుబాటులో ఉంచింది. అయితే, చైనాలో ప్రభుత్వ రాయితీలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అక్కడి ప్రభుత్వ సంస్థలు అద్దె కంటే నేరుగా కొనుగోలు చేయడానికే మొగ్గు చూపుతున్నాయి.
కొన్ని కంపెనీలు ప్రతిష్ట కోసం లేదా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సొంతం చేసుకోవడం కోసం రోబోలను కొనుగోలు చేస్తున్నప్పటికీ సామాన్య వినియోగదారులకు, చిన్న పరిశ్రమలకు మాత్రం అద్దె సౌలభ్యమే సరైన విధానంగా మారుతోంది. రోబోలు మరింత అధునాతనంగా మారే కొద్దీ ఈ అద్దె విప్లవం ప్రపంచాన్ని శాసించనుంది.
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