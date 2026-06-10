 ప్రెస్టీజ్ గోల్డెన్ గ్రోవ్, తెల్లాపూర్: ప్రకృతి మధ్య ప్రీమియం లైఫ్! | Prestige Golden Grove Hyderabad | Sakshi
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ప్రెస్టీజ్ గోల్డెన్ గ్రోవ్, తెల్లాపూర్: ప్రకృతి మధ్య ప్రీమియం లైఫ్!

Jun 10 2026 6:09 PM | Updated on Jun 10 2026 6:16 PM

Prestige Golden Grove Hyderabad

హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వేగవంతమైన అభివృద్ధితో ముందుకు సాగుతోంది. ముఖ్యంగా హైటెక్ సిటీ, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ పరిసర ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందడంతో ఖాళీ స్థలాలు క్రమంగా తగ్గిపోతున్నాయి. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR) సమీపంలో, నగర పశ్చిమ కారిడార్‌లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తెల్లాపూర్ కూడా ఇదే మార్గంలో పయనించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ప్రెస్టీజ్ గోల్డెన్ గ్రోవ్ మాత్రం విభిన్నమైన దృక్పథంతో రూపుదిద్దుకుంది.

సుమారు 28.6 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అత్యద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో పది నివాస టవర్లను స్థలానికి చుట్టుపక్కల భాగంలో ఏర్పాటు చేశారు. ఫలితంగా.. ఈ ప్రాజెక్ట్ మధ్యభాగం విశాలమైన పచ్చదనంతో కూడిన ఓపెన్ స్పేస్‌గా నిలిచింది. చాలా ప్రాజెక్టులు నిర్మాణ విస్తీర్ణాన్ని గరిష్టంగా పెంచడంపై దృష్టి పెడితే, ప్రెస్టీజ్ గోల్డెన్ గ్రోవ్ మాత్రం ప్రకృతి, పచ్చదనం, ఖాళీ ప్రదేశాలను రోజువారీ జీవనంలో కీలక భాగంగా మార్చింది.

ఆలోచనాత్మక ప్రణాళికతో రూపుదిద్దుకుంది
ప్రాజెక్ట్ మాస్టర్ ప్లాన్‌ను టవర్ల మధ్య విశాలమైన ఖాళీ ప్రదేశాలు ఉండేలా ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. దీని వల్ల ప్రతి ఇంటికి పుష్కలమైన సహజ కాంతి అందడమే కాకుండా.. మధ్యలోని ల్యాండ్‌స్కేప్ విస్తృతంగా, అడ్డంకులు లేకుండా ఉంటుంది. సహజ గాలి స్వేచ్ఛగా ప్రవహించేలా ఉండటం వల్ల ఇళ్లలో క్రాస్ వెంటిలేషన్ మెరుగుపడి, ఆరోగ్యకరమైన.. సౌకర్యవంతమైన జీవన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.

అంతే కాకుండా.. ప్రతి నివాసాన్ని వాస్తు సూత్రాలకు అనుగుణంగా డిజైన్ చేశారు. విశాలమైన ముఖ ద్వారాలు, ఆలోచనాత్మక లేఅవుట్లు, పుష్కలమైన సహజ కాంతి ప్రవేశించేలా చేసిన నిర్మాణం వల్ల ప్రతి ఇల్లు ప్రకాశవంతంగా, గాలితో నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.

సమతుల్య జీవనశైలికి అత్యాధునిక సౌకర్యాలు
ప్రెస్టీజ్ గోల్డెన్ గ్రోవ్‌లో రెండు ప్రత్యేక క్లబ్‌హౌస్‌లు ఏర్పాటు చేశారు. వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి ఆధునిక జీవనంలోని విభిన్న అవసరాలను తీర్చే విధంగా రూపుదిద్దుకుంది.

క్లబ్‌హౌస్ సఫైర్ ప్రధానంగా ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్, వినోదాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించారు. ఇందులో జకుజీతో కూడిన ఇండోర్ స్విమ్మింగ్ పూల్, అత్యాధునిక జిమ్, యోగా, ఏరోబిక్స్ స్టూడియోలు, బ్యాడ్మింటన్, స్క్వాష్ కోర్టులు, స్పా వంటి అనేక సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

క్లబ్‌హౌస్ ఎమరాల్డ్ విశ్రాంతి, సామాజిక కార్యక్రమాలు, వృత్తిపరమైన అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించారు. ఇందులో బాంకెట్ హాల్, మినీ థియేటర్, కో-వర్కింగ్ స్పేస్‌లు, కేఫ్, క్లినిక్, అలాగే సమావేశాలు, వేడుకలకు అనువైన రూఫ్‌టాప్ BBQ డెక్ వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి.

అన్ని వయసుల వారికి ప్రత్యేకమైన సౌకర్యాలు
ప్రెస్టీజ్ గోల్డెన్ గ్రోవ్‌లోని అవుట్‌డోర్ సౌకర్యాలు కూడా నివాసితులను ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. ఒలింపిక్ సైజ్ స్విమ్మింగ్ పూల్, టెన్నిస్ అండ్ పాడిల్ కోర్టులు, క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ పిచ్, స్పెషల్ సైక్లింగ్, జాగింగ్ ట్రాక్‌లు, సెన్సరీ పార్క్, యాంఫీథియేటర్, స్కేటింగ్ రింక్, మినీ గోల్ఫ్ ఏరియా, పెట్ పార్క్ వంటి అనేక సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. సీనియర్ సిటిజన్లు, చిన్నారుల కోసం ప్రత్యేక ప్రదేశాలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ప్రతి తరానికి అనువైన సమాజాన్ని నిర్మించాలనే ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.

నగరంతో అనుసంధానం
ప్రెస్టీజ్ గోల్డెన్ గ్రోవ్ ప్రశాంతమైన, పచ్చదనంతో నిండిన జీవన వాతావరణాన్ని అందిస్తూనే.. హైదరాబాద్‌లోని ప్రధాన వ్యాపార, జీవనశైలి కేంద్రాలకు కనెక్టివిటీని కలిగి ఉంది.

ఇది ORR సమీపంలో ఉండటంతో.. ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, గచ్చిబౌలి, హైటెక్ సిటీ ప్రాంతాలకు సుమారు 15 నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చు. రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సుమారు 35 నిమిషాల ప్రయాణ దూరంలో ఉంది. ప్రముఖ పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, షాపింగ్ కేంద్రాలు, వినోద ప్రదేశాలు కూడా సమీపంలో ఉండటం నివాసితులకు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.

వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తెల్లాపూర్
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా తెల్లాపూర్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఒకప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్న శివారు ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందిన ఈ ప్రాంతం.. నేడు హైదరాబాద్‌లో అత్యంత ఆశాజనకమైన నివాస గమ్యస్థానాల్లో ఒకటిగా మారింది.

మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు, మెరుగైన కనెక్టివిటీ, పెరుగుతున్న సామాజిక సౌకర్యాలతో.. తెల్లాపూర్ ప్రస్తుతం గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్ వంటి స్థిరపడిన ప్రాంతాలకు ఆకర్షణీయమైన ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదుగుతోంది. అంతేకాకుండా.. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి విలువను కూడా అందిస్తోంది.

స్థిరపడటానికి సరైన సమయం
ప్రెస్టీజ్ గోల్డెన్ గ్రోవ్ కేవలం ఒక నివాస ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే కాదు. ఇది పచ్చదనం, విశాలమైన ఖాళీ ప్రదేశాలు, ఆధునిక సౌకర్యాలు, నగర కనెక్టివిటీని సమతుల్యం చేస్తూ రూపొందించిన సమగ్ర జీవన సముదాయం. ఇక్కడ నివసించే వారికి స్వచ్ఛమైన గాలి, ప్రకృతి మధ్య ప్రశాంత జీవనం, విశాలమైన దృశ్యాలు, అలాగే ఆధునిక నగర జీవనానికి అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు ఒకే చోట లభిస్తాయి.

హైదరాబాద్ అభివృద్ధి ప్రస్థానం కొనసాగుతున్న ఈ సమయంలో.. తెల్లాపూర్, నగరంలో అత్యంత ఆదరణ పొందుతున్న ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా వేగంగా ఎదుగుతోంది. ఆ ప్రాంతం నడిబొడ్డున నిలిచిన ప్రెస్టీజ్ గోల్డెన్ గ్రోవ్, కేవలం నివాసం కోసం మాత్రమే కాకుండా, జీవన నాణ్యతను మరింత మెరుగుపరచడానికి రూపొందించిన ప్రత్యేక నివాస సముదాయంగా నిలుస్తోంది.

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గమనిక: పైన పేర్కొన్న ప్రాజెక్ట్ వివరాలు, ఆదాయ మార్గాలు, వసతులకు సంబంధించిన సమాచారం పూర్తిగా నిర్వాహకులు/ ప్రకటనకర్తలు అందించిన వివరాల ఆధారంగా ఇవ్వబడ్డాయి. దీనికి, సాక్షి మీడియా ఎలాంటి బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునేముందే నిపుణుల సలహాలు పాటించడం ఉత్తమం.

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