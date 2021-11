మహీంద్రా గ్రూప్‌ రికార్డ్‌! ఈ విషయంలో ఇండియాలో తొలి ఆటోమొబైల్‌ కంపెనీగా గుర్తింపు

పర్యావరణ అనుకూల విధానాలు అవలంభిస్తున్న కార్పోరేట్‌ సంస్థలకు డౌ జోన్స్‌ సుస్థిర విధనాల ప్రపంచ సూచీ ( సస్టైనబుల్‌ ఇండెక్స్‌) 2021లో మహీంద్రా గ్రూపుకి చెందిన రెండు సంస్థలకు స్థానం దక్కింది. ఈ ఏడాది ప్రకటించిన జాబితాలో ఇండియా నుంచి ఐదు సంస్థలు చోటు దక్కించుకోగా అందులో రెండు మహీంద్రా గ్రూపుకి చెందినవే ఉన్నాయి. గతంలో ఇండియా నుంచి తొలిసారిగా ఈ ఇండెక్స్‌లో చోటు దక్కించుకున్న టెక్‌ మహీంద్రా ఈసారి కూడా అదే మ్యాజిక్‌ రిపీట్‌ చేసింది. కాగా ఇండియా నుంచి ఆటోమొబైల్‌ సెక్టార్‌ నుంచి ఈ జాబితాలో చోటు దక్కించుకుంది మహీంద్రా అండ్‌ మహీంద్రా.

మహారాష్ట్రలోని ఇగత్‌పురిలో ఉన్న మహీంద్రా ఇంజన్ల తయారీ యూనిట్‌ కార్బన్‌ నూట్రల్‌ యూనిట్‌గా డౌ జోన్స్‌ నుంచి గుర్తింపు పొందింది. ఈ విషయాన్ని ఆనంద్‌ మహీంద్రా ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేశారు.

Good to begin the weekend with gratitude; gratitude to the team that has taken us to this milestone… https://t.co/ANJUpFvXKC

— anand mahindra (@anandmahindra) November 27, 2021