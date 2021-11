మీరు బాగుండాలయ్యా.. ఆనంద్‌ మహీంద్రా నిర్ణయానికి నెటిజన్లు ఫిదా

Anand Mahindra Neo Bolt : మాటలు చెప్పడమే కాదు చేతల్లో కూడా చేసి చూపించడంలో ముందుంటారు ఆనంద్‌ మహీంద్రా. అస్సాంకి చెందిన ఓ బాలుడు ఇంటి దగ్గర వస్తువులతో ఐరన్‌ మ్యాన్‌ సూట్‌ తయారు చేస్తే.. అతన్ని చేరదీశాడు. హైదరాబాద్‌లోని ఆనంద్‌ మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో చేర్చి ఉన్నత విద్య అందిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అదే కోవలో ఐఐటీ మద్రాస్‌ విద్యార్థులకు అండగా ఉంటూ వేలాది మంది దివ్యాంగులకు ఆసరాగా నిలబడేందుకు రెడీ అవుతున్నారు.

సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ సమకాలిన అంశాలపై రెగ్యులర్‌గా స్పందించే ఆనంద్‌ మహీంద్రా మరో మంచి కార్యక్రమానికి నాంది పలికారు. దివ్యాంగులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉన్న యంత్రాన్ని తయారు చేసిన ఇంజనీరింగ్‌ విద్యార్థులను అభినందించారు. అంతేకాదు వారు నెలకొల్పిన స్టార్టప్‌కు ఆర్థికంగా అండదండలు అందిస్తానంటూ స్వయంగా ముందుకు వచ్చారు.

అనుకోకుండా

వీల్‌ చైయిర్‌లో ప్రయాణిస్తున్న దివ్యాంగుడికి సంబంధించిన వీడియో ఆనంద్‌ మహీంద్రాకి కనిపించింది. వెంటనే ఆ వీడియోని ట్విట​‍్టర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ.. ఈ వీడియోలో ఉన్నది ఎవరో, అదెక్కడో తెలియదు కానీ, అందులో ఉన్న యంత్రం దివ్యాంగులకు చాలా బాగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వాళ్లకు నేను సహాయం చేస్తానంటూ పేర్కొన్నారు.

సోషల్‌ మీడియా ద్వారానే

రీట్వీట్లు, షేరింగుల ద్వారా ఆనంద్‌ మహీంద్రా ఇ‍చ్చిన హామీ చెన్నైలో ఉన్న ఐఐటీ మద్రాసు విద్యార్థులకు చేరింది. ఎందుకంటే ఆనంద్‌ మహీంద్రా ట్వీట్‌ చేసిన వీడియో కనిపించే మెషిన్‌ రూపొందించింది వారే కాబట్టి. దివ్యాంగులు ప్రయాణించేందుకు వీలుగా అతి తక్కువ ఖర్చుతో నియో ఫ్లై, నియో బోల్డ్‌ అనే రెండు మెషిన్లు వారు రూపొందించారు. వీటి సాయంతో దివ్యాంగులు సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. మొత్తంగా సోషల్‌ మీడియా ఎఫెక్ట్‌తో చెన్నై స్టూడెంట్లతో ముంబైలో ఆనంద్‌ మహీంద్రాల మధ్య కాంటాక్టు ఏర్పడింది. చెన్నై నుంచి ముంబై చేరుకుని వారు ప్రత్యేక డెమో ఇచ్చారు.

The entrepreneurs behind this device are young IIT Madras Grads. Their company-NeoMotion-is dedicated to providing greater mobility to those with disabilities. (Yes, this term is now preferred to ‘differently abled.’) They reached out to me after this tweet. (1/2) pic.twitter.com/UZqe1ONvTc

