ఆనంద్‌ మహీంద్రా ఫిదా, అరె!.. ఇ-బైక్‌ భలే ఉందే!

నిత్యం వ్యాపార వ‍్యవహారాల్లో తలమునకలయ్యే మహీంద్రా అండ్‌ మహీంద్రా ఛైర్మన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రా సరదాగా ఈ-బైక్‌ని నడిపారు. వెంటనే సదరు బైక్‌ వివరాల్ని ‘ఎక్స్‌’(ట్విటర్‌)వేదికగా వెల్లడించారు.

సైకిల్‌ తొక్కటమంటే ఎవరికి ఇష్టముండదు? అన్నివయసుల వారికీ ఆసక్తే. చాలామంది సంప్రదాయ సైకిళ్లను ఇష్టపడుతుంటారు గానీ నేటి తరానికి ఎలక్ట్రిక్‌ బైకులంటే మక్కువ. రెండింటి ఉద్దేశం ఒకటే అయినప్పటికీ ఇ-బైకుల్లోని వివిధ భద్రత ఫీచర్లు బాగా ఆకట్టుకుంటుంటాయి.

దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని హైదరాబాద్‌ కేంద్రంగా ఐఐటీ- బాంబే పూర్వ విద్యార్ధులు నిషిత్‌ పరిక్‌, రాజ్‌ కుమార్‌ కెవాత్‌లు దేశంలోనే తొలిసారి ‘హార్న్‌బ్యాక్’(hornbakc) పేరుతో ఫోల్డబుల్‌ ఎలక్ట్రిక్‌ బైక్‌ను మ్యాని ఫ్యాక్చరింగ్‌ స్టార్టప్‌ను ప్రారంభించారు. ఆ సంస్థ తయారు చేసిన ఈ-బైక్‌ను ఆనంద్‌ మహీంద్రా డ్రైవ్‌ చేశారు.



A bunch of IIT Bombay guys have made us proud again. They’ve created the first foldable diamond frame e-bike with full-size wheels in the world. That makes the bike not only 35% more efficient than other foldable bikes but it makes the bike stable at higher than medium speed. And… pic.twitter.com/U1HHGD6rfL

— anand mahindra (@anandmahindra) October 21, 2023