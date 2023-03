విషాదం: ఇంటెల్‌ కో-ఫౌండర్‌, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త కన్నుమూత

న్యూయార్క్: అమెరికన్ మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్, టెక్నాలజీ కంపెనీ ఇంటెల్ కార్పొరేషన్ సహ వ్యవస్థాపకుడుగోర్డాన్ మూరే (94)కన్నుమూశారు. శనివారం హవాయిలోని తన స్వగృహంలో తుది శ్వాస విడిచారు. ఇంటెల్ కార్పొరేషన్ తన సహ వ్యవస్థాపకుడికి నివాళులర్పించింది. ఆయన చిరస్మరణీయం.. గొప్ప విజనరీని కోల్పోయమంటూ ట్వీట్‌ చేసింది. మూరే దూరదృష్టి హైటెక్ యుగానికి వేదికైంది అంటూ వ్యాపార వర్గాలు నివాళులర్పించాయి. యాపిల్‌, ఫేస్‌బుక్‌, గూగుల్‌ లాంటి కంపెనీలకు ఆగమనానికి ఆద్యుడు మూరే అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

Today, we lost a visionary.

Gordon Moore, thank you for everything. pic.twitter.com/bAiBAtmd9K

— Intel (@intel) March 25, 2023