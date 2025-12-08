 ఇండిగో విమానం.. ఎగరక ముందే వణికించింది! | IndiGo Flight Faces Unusual Hitch as Pigeon Enters Cabin Video Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇండిగో విమానం.. ఎగరక ముందే వణికించింది!

Dec 8 2025 12:54 PM | Updated on Dec 8 2025 1:16 PM

IndiGo Flight Faces Unusual Hitch as Pigeon Enters Cabin Video Goes Viral

దేశవ్యాప్తంగా విమానాల జాప్యాలు, రద్దులతో విమానయాన సంస్థ ఇండిగో తీవ్ర సంక్షోభంలో కూరుకుపోయింది. ఈ తరుణంలో ఇండిగో విమానంలో చోటు చేసుకున్న అనూహ్య సంఘటన ప్రయాణికులను వణికించింది. సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

బెంగళూరు–వడోదర మార్గంలో ఉన్న ఇండిగో విమానం టేకాఫ్‌కి సిద్ధమవుతున్న సమయంలో ఒక పావురం అకస్మాత్తుగా క్యాబిన్‌లోకి ప్రవేశించింది. దీంతో ప్రయాణికులు, సిబ్బంది కొద్దిసేపు గందరగోళానికి గురయ్యారు.

వైరల్ వీడియోలో, పావురం విమానం నుండి బయటపడటానికి ప్రయత్నిస్తూనే ప్రయాణికుల తలల మీదుగా ఎగురుతూ కనిపిస్తుంది. సిబ్బంది, కొంతమంది ప్రయాణికులు దానిని బయటకు పంపించేందుకు ప్రయత్నించినా పావురం విమానం లోపలే తిరుగుతూనే ఉంది. ఈ దృశ్యాన్ని ఒక డిజిటల్ క్రియేటర్ రికార్డ్ చేసి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేయగా, ఆ వీడియో వెంటనే వైరల్ అయింది. “విమానంలో ఆశ్చర్యకర అతిథి… నవ్వుల నడుమ సరదా క్షణం. పూర్తిగా ఆనందించాను” అని తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

వైరల్‌ అయిన ఈ ఘటన సోషల్ మీడియా యూజర్లను ఆకట్టుకుంది. పలువరు తమ కామెంట్లతో స్పందించారు.  “అది బర్డింగ్ పాస్  తీసుకుందేమో!” అని ఒకరు హాస్యభరితంగా వ్యాఖ్యానించగా “ప్రయాణంలో  అదనపు తోడు” అని కామెంట్‌ చేశారు. “ఇండిగో టైమ్‌ ఇటీవల అస్సలు బాలేదు” అని మరొకరు ప్రతిస్పందించారు.

ఇండిగో ఈ ఘటనపై అధికారికంగా స్పందించకపోయినా, వీడియో మాత్రం ఇంటర్నెట్‌లో చక్కర్లు కొడుతోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నేటి తరానికి స్పూర్తి.. మన 'ప్రగతి' విజయం (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ఈ కాళీ మాత ఆలయాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా? (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 4

మడత మంచంపై పడుకుని ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ (ఫొటోలు)
photo 5

థాయ్‌ల్యాండ్ ట్రిప్‌లో 'రాజాసాబ్' బ్యూటీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Supreme Court Rejects Hearing On Indigo Crisis 1
Video_icon

ఇండిగో సంక్షోభంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
YSRCP Chevireddy Mohith Reddy Strong Counter To Nara Lokesh REDBOOK 2
Video_icon

Chevireddy Mohith: లోకేష్ 100 కు 10 రెట్లు అనుభవిస్తావ్
Girl Catch Huge Snake Video Goes Viral 3
Video_icon

వామ్మో పాము.. ఏమి గుండెరా నాయనా..!
YSRCP Gudivada Amarnath Strong Counter To Yellow Media Reporter 4
Video_icon

మాట్లాడింది వినవు మళ్ళీ చెత్త ప్రశ్నలు... ఎల్లో మీడియా రిపోర్టర్ కు గుడివాడ కౌంటర్
Palnadu District Chilakaluripet Road Accident 5
Video_icon

చిలకలూరిపేట రోడ్డు ప్రమాదంలో షాకింగ్ నిజాలు
Advertisement
 