ఆరేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న తొలి ప్రైవేట్ రైలు

భారతీయ రైల్వే ప్రయాణీకుల అవసరాలను తీర్చడానికి విస్తృత శ్రేణి సేవలను అందిస్తున్నప్పటికీ, 2019లో దేశంలోనే మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ రైలును ప్రవేశపెట్టి కొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇటీవలే ఈ రైలు ఆరేళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. అయితే, ఈ రైలును పూర్తిగా ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (IRCTC) నిర్వహిస్తుంది.
మొదటి ప్రైవేట్ రైలు
దేశంలో మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ రైలు తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్.
న్యూఢిల్లీ నుంచి లఖ్నవూ వరకు ఈ రైలు నడుస్తుంది.
ఈ సర్వీసును అక్టోబర్ 4, 2019న ప్రారంభించారు.
ఈ సర్వీసు ప్రారంభించి ఆరేళ్లు పూర్తయినప్పటికీ, అదే మార్గంలో నడుస్తున్న రాజధాని, శతాబ్ది, వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ వంటి ఇతర ప్రీమియం సేవల కంటే అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు.
న్యూఢిల్లీ - లఖ్నవూ మధ్య టిక్కెట్ ఛార్జీల పోలిక
|రైలు సర్వీసు
|తరగతి
|టికెట్ ధర (రూ.)
|IRCTC తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్
|ఏసీ చైర్ కార్
|రూ. 1,679
|IRCTC తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్
|ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ కార్
|రూ. 2,457
|శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్
|ఏసీ చైర్ కార్
|రూ. 1,255
|శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్
|ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ కార్
|రూ. 1,955
|వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్
|ఏసీ చైర్ కార్
|రూ. 1,255
|వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్
|ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ కార్
|రూ. 2,415
|రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్
|ఏసీ థర్డ్ టైర్ (3A)
|రూ. 1,590
|రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్
|ఏసీ సెకండ్ టైర్ (2A)
|రూ. 2,105
|రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్
|ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్ (1A)
|రూ. 2,630
తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రత్యేకతలు
తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ఆధునిక సదుపాయాలతో కూడిన సెమీ హై స్పీడ్ రైలు. ఈ కోచ్లను కపుర్తలాలోని రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేశారు. ఈ రైలు గంటకు 200 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడవగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. అయితే రైలు పట్టాలకు సంబంధించిన అడ్డంకుల కారణంగా ఈ కోచ్లు గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడుస్తున్నాయి. స్టీల్ బ్రేక్ డిస్క్, సింటెర్డ్ ప్యాడ్లు, ఎలక్ట్రో-న్యూమాటిక్ అసిస్ట్ బ్రేక్ సిస్టమ్ ఇందులో ఉంది.
