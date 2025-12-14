కేవలం మూడు రోజుల పాటు!
హైదరాబాదీ మూవీ లవర్స్ , ఫుడ్ లవర్స్ , అడ్వెంచర్ లవర్స్ అందరికీసూపర్ న్యూస్! శంఖర్పల్లిలోని వైల్డ్ వాటర్స్ లో సంవత్సరాంతం కోసం ప్రత్యేక ఆఫర్ వచ్చింది.డిసెంబర్ 14, 15, 16 తేదీల్లో టికెట్ ధరలను దాదాపు సగానికితగ్గిస్తున్నా రు. సాధారణంగా రూ.1,590 ఉండేఎంట్రీటికెట్ ఇప్పు డు కేవలం రూ.849!
అయితేఅందులో బెస్ట్ పార్ట్ ఏమిటంటే- ఈ టికెట్ మార్చి 31, 2025 వరకు వాలిడ్ గా ఉంటుంది. అంటేమీకు ఎప్పు డైనా వీకెండ్ ప్లాన్ చేసుకునేవెసులుబాటు ఉంటుంది. మరింత ఎగ్జైటింగ్ వార్తఏమిటంటే, "Book, Refer & Win" ప్రోగ్రామ్ కూడా కొనసాగుతోంది (డిసెంబర్ 11 నుండి 16 వరకు). మీరు మీ టికెట్ బుక్ చేసుకుని రిఫరల్ లింక్ షేర్ చేస్తే, బహుమతులు గెలిచేఅవకాశం మీ సొంతం!
వైల్డ్ వాటర్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మాట్లాడుతూ, “ఈ సీజన్ లో హైదరాబాద్ ప్రజలకు ప్రత్యేక గిఫ్ట్ కావాలని మేము అనుకున్నాం. ఇదిమా కృతజ్ఞత సూచన మాత్రమే కాదు, కుటుంబాలందరికీమరచిపోలేని అనుభవం అందించేఅవకాశం కూడా,” అన్నారు.
వైల్డ్ వాటర్స్ లో ఉన్న 50కిపైగా రైడ్స్, పెద్దఎత్తున ఫుడ్ కోర్ట్స్, ప్రతిరోజు జరిగే సేఫ్ టీచెక్స్ వంటి ఫీచర్లు దీన్ని రాష్ట్రంలోని ప్రీమియం థీమ్ డెస్టినేషన్ గా నిలిపాయి. మరి ఇలాంటి ఆఫర్లు ఎక్కువ కాలం ఉండవు! ఇప్పుడే బుక్ చేసుకుని, మీ ఫ్రెండ్స్ ని కూడా ఆనందంలో భాగం చేయండి.