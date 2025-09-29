 స్విస్‌ వాచ్‌లు, చాక్లెట్లు, సైకిళ్ల ధరలు తగ్గింపు | India begin phased reduction of import tariffs on products EFTA | Sakshi
స్విస్‌ వాచ్‌లు, చాక్లెట్లు, సైకిళ్ల ధరలు తగ్గింపు

Sep 29 2025 1:36 PM | Updated on Sep 29 2025 1:47 PM

India begin phased reduction of import tariffs on products EFTA

యూరోపియన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అసోసియేషన్ (EFTA) దేశాలతో ఇటీవల కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (Free Trade Agreement) ప్రకారం భారతదేశం అక్టోబర్ 1 నుంచి అనేక ఉత్పత్తులపై దిగుమతి సుంకాలను దశలవారీగా తగ్గించనుంది. ఈ చర్యతో దేశీయ వినియోగదారులకు యూరప్‌లో తయారవుతున్న స్విస్ వాచీలు, చాక్లెట్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, కొన్ని బ్రాండ్లకు చెందిన సైకిళ్లు వంటి వస్తువులు మరింత అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

మార్చి 10, 2024న సంతకం చేసిన ఇండియా-ఈఎఫ్టీఏ ట్రేడ్ అండ్ ఎకనామిక్ పార్టనర్షిప్ అగ్రిమెంట్ (టీఈపీఏ)ను అక్టోబర్ 1 నుంచి అధికారికంగా అమలు చేయనున్నారు. ఈ ఒప్పందం ప్రధానంగా కింది కీలక అంశాలపై దృష్టి పెట్టింది.

సుంకాల తగ్గింపు

ఈఎఫ్టీఏ కూటమిలో స్విట్జర్లాండ్, ఐస్‌ల్యాండ్‌, నార్వే, లిచెన్‌స్టెయిన్ ఉన్నాయి. ఈ దేశాల నుంచి దిగుమతి అయ్యే, రాయితీలు మంజూరు అయిన అన్ని ఉత్పత్తులపై సుంకాలు తగ్గుతాయి. దాంతో భారతదేశం తన టారిఫ్ లైన్లలో 82.7% మెరుగైన మార్కెట్ యాక్సెస్‌ను అందించనుంది. ఇది యూరప్‌ నుంచి మన దేశానికి వచ్చే ఈఎఫ్టీఏ ఎగుమతుల్లో 95.3% కవర్ చేస్తుంది. అయితే, ఈ ఎగుమతుల పరిధిలోకి బంగారం, దీని సుంకాలు రావని గమనించాలి.

ప్రయోజనం పొందే వస్తువులు

  • స్విస్ గడియారాలు

  • ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువులు

  • చాక్లెట్లు

  • ఆలివ్ నూనె

  • బిస్కెట్లు

  • పారిశ్రామిక వస్తువులు

  • సైకిళ్లు

  • కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు

  • కాఫీ, ఫార్మాస్యూటికల్స్

దశలవారీ అమలు

ఎఫ్‌టీఏ నిబంధనల ప్రకారం.. చాలా సుంకాల తొలగింపులు, తగ్గింపులు గరిష్టంగా 10 సంవత్సరాల వరకు క్రమంగా అమలు చేస్తారు. ఈ దశలవారీ విధానం దేశీయ పరిశ్రమలు అందుకు తగినట్లు సర్దుబాటు అయ్యేందుకు తగిన సమయాన్ని ఇస్తుంది. ఈ ప్రయోజనాలను దిగుమతిదారులు వినియోగదారులకు బదిలీ చేస్తారని భావిస్తున్నారు. స్థానికంగా పెట్టుబడులు ప్రైవేట్ రంగం నుంచి అధికంగా వస్తాయి కాబట్టి ఈఎఫ్‌టీఏ, ప్రభుత్వాలు తమ కంపెనీలను ప్రోత్సహించడం, పెట్టుబడులను సులభతరం చేయడం ద్వారా ‘అంబాసిడర్లుగా’ వ్యవహరించాలని భావిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో కంపెనీలు తమ లక్ష్యాలను నెరవేర్చడంలో విఫలమైతే సుంకం రాయితీలను ఉపసంహరించుకోవడానికి భారతదేశం ‘క్లాబ్యాక్ ప్రొవిజన్’ను ఉపయోగించే వీలుంది.

