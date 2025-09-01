 టారిఫ్‌ల ప్రభావం.. ఎదుర్కొనేందుకు పరిష్కారం | The Impact of Tariffs A solution to Counter It Says Anuradha Thakur | Sakshi
టారిఫ్‌ల ప్రభావం.. ఎదుర్కొనేందుకు పరిష్కారం

Sep 1 2025 8:48 PM | Updated on Sep 1 2025 9:11 PM

The Impact of Tariffs A solution to Counter It Says Anuradha Thakur

అమెరికా విధించిన 50% టారిఫ్‌ల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు కార్యాచరణ ప్రణాళికపై ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నట్టు కేంద్ర ఆర్థిక వ్యవహారాల కార్యదర్శి అనురాధ ఠాకూర్‌ తెలిపారు. ‘అధిక ఉపాధి కల్పిస్తున్న కొన్ని పరిశ్రమలు అమెరికాపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉన్నాయి. అలాంటి పరిశ్రమలపై ఎక్కువ ప్రభావం పడొచ్చు. ఈ ప్రభావం ఎంతన్నది ప్రభుత్వం మదిస్తోంది. తగిన పరిష్కారాల కోసం కృషి చేస్తోంది’ అని చెప్పారు. 
 

