 రుణాలను చౌకగా అందిస్తే ఆర్థిక వృద్ధి సాధ్యమవుతుందా?: అదెలా.. | Is Economic Growth Possible if Loans Are Made Cheap | Sakshi
రుణాలను చౌకగా అందిస్తే ఆర్థిక వృద్ధి సాధ్యమవుతుందా?: అదెలా..

Nov 24 2025 6:52 PM | Updated on Nov 24 2025 7:13 PM

Is Economic Growth Possible if Loans Are Made Cheap

సరసమైన రుణాల లభ్యత దేశీయ మార్కెట్లను పెంచుతుంది. అంతేకాదు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను మరింత స్థిరంగా చేస్తుంది. ఈఎంఐలను తగ్గించడం వల్ల వినియోగదారుల పునర్వినియోగపరచలేని ఆదాయం పెరుగుతుంది, గృహాలు, వాహనాలకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా నెమ్మదిగా అమ్మకాలతో సతమతమవుతున్న రియల్ ఎస్టేట్ రంగం వడ్డీ రేటు తగ్గింపు నుంచి ఉపశమనం పొందుతుంది.

ద్రవ్యోల్బణం తగ్గడం చౌక రుణాలకు కొత్త అవకాశాలను తెరిచింది. నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ ఇచ్చిన ఇటీవలి నివేదిక ప్రకారం, అక్టోబర్‌లో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం పదేళ్ల కనిష్ట స్థాయి 0.25 శాతానికి పడిపోయింది. అయితే టోకు ద్రవ్యోల్బణం కూడా 27 నెలల కనిష్ట స్థాయి మైనస్ 1.21 శాతానికి చేరుకుంది. ఈ తగ్గుదల ప్రధానంగా కూరగాయలు, పండ్లు, గుడ్లు, పాదరక్షలు, ధాన్యాలు ,వాటి ఉత్పత్తుల ధరలు తగ్గడం, అలాగే విద్యుత్, రవాణా, కమ్యూనికేషన్ సేవల కారణంగా ఉంది. సెప్టెంబర్‌లో అమలు చేసిన జీ ఎస్టీ రేట్ల తగ్గింపు కూడా గణనీయమైన పాత్ర పోషించింది, ఇది ఆహార పదార్థాల ధరలు తగ్గడానికి దారితీసింది.

ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26లో సగటు రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 2.5 శాతం వద్ద స్థిరంగా ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు మార్కెట్ నిపుణులు, ఇది గత సంవత్సరం 4.6 శాతం రేటు కంటే తక్కువ. ఇది వృద్ధిని పెంచడానికి డిసెంబర్ నెలలో జరిగే ఆర్బీఐ ద్రవ్య విధాన కమిటీ సమావేశంలో విధాన వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశాన్ని పెంచింది. తక్కువ పన్నులు, ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగవంతం అవుతోందని, దేశం క్రెడిట్ రేటింగ్ మెరుగుపడుతోందని జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థల నివేదికలు హైలైట్ చేస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ, వేగవంతమైన ఆర్థిక వృద్ధిని కొనసాగించడానికి రుణాలను చౌకగా చేయవలసిన అవసరం ఉంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అధిక దిగుమతి సుంకాలను విధించినప్పటికీ, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 6.5 శాతం వృద్ధి రేటుతో, తక్కువ ద్రవ్యోల్బణం, బలమైన ఆర్థిక ఫండమెంటల్స్ కారణంగా భారతదేశం G-20 దేశాలలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉంటుందని మూడీస్ గ్లోబల్ మాక్రో అవుట్‌లుక్ నివేదిక పేర్కొంది.

వృద్ధి, ద్రవ్యోల్బణం మధ్య సమతుల్యతను కొనసాగించిన ఆర్బీఐ జాగ్రత్తగా ద్రవ్య విధానాన్ని మూడీస్ కూడా ప్రశంసించింది. గత నెలలో రెపో రేటును స్థిరంగా ఉంచడం ద్వారా, తక్కువ ద్రవ్యోల్బణం, బలమైన వృద్ధి వాతావరణంలో ఆర్బీఐ జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగుతోందని నివేదిక పేర్కొంది. అయితే, ప్రైవేట్ రంగం ఇప్పటికీ పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడుల గురించి అనిశ్చితంగా కనిపిస్తోంది. ఈ సమయంలో, ప్రపంచ వృద్ధి మందగమనం, అమెరికా సుంకాల పెంపు మధ్య పరిశ్రమ, వ్యాపారానికి సరళీకృత ఫైనాన్సింగ్ అవసరం మరింత ఒత్తిడికి గురైంది.

నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ పాలసీ మధ్య-సంవత్సర సమీక్ష నివేదిక GST రేటు తగ్గింపులు, తగ్గిన ద్రవ్యోల్బణం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు స్పష్టంగా ప్రయోజనం చేకూర్చినప్పటికీ, ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితుల దృష్ట్యా పరిశ్రమ, వ్యాపారానికి ఆర్థిక సహాయం అవసరమని పేర్కొంది. 2047 నాటికి భారతదేశం 30 ట్రిలియన్ల డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారాలనే ఆశయానికి ఆర్థిక రంగ సంస్కరణలు, సులభంగా రుణం పొందడం చాలా అవసరమని ఇటీవలి ప్రపంచ బ్యాంకు నివేదిక పేర్కొంది.

ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి, ఏప్రిల్, జూన్‌లలో ఆర్బీ ఐ ఇప్పటికే రెపో రేటును మొత్తం ఒక శాతం తగ్గించింది, దీని వల్ల అది 5.5 శాతానికి చేరుకుంది. నగదు నిల్వ నిష్పత్తి కూడా మూడు శాతానికి తగ్గింది. అయితే, ప్రస్తుత ప్రపంచ సవాళ్లు, భారత పరిశ్రమ, వాణిజ్య అవసరాల దృష్ట్యా, మరింత వడ్డీ రేటు తగ్గింపులు ఈ సమయంలో అవసరం. ఆర్థిక సూచికలు నిరంతరం మెరుగుపడుతున్నాయి. విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు మరోసారి భారత మార్కెట్లలో తమ పెట్టుబడులను పెంచుతున్నారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక కేంద్ర బ్యాంకులు కూడా వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తున్నాయి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో చౌక రుణాలు దేశంలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేస్తాయి. ట్రంప్ సుంకాలు, ప్రపంచ వాణిజ్య అనిశ్చితుల మధ్య భారతదేశం వ్యూహాత్మక సంసిద్ధతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, సులభంగా క్రెడిట్ పరిశ్రమ, వాణిజ్యం, సేవల రంగాలలోకి కొత్త శక్తిని చొప్పించగలదు. తగ్గిన వడ్డీ రేట్లు పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని పెంచడమే కాకుండా ఆవిష్కరణ, ఉత్పత్తి, మార్కెట్ విస్తరణకు కొత్త పునాదిని కూడా సృష్టిస్తాయి. ఇది విదేశీ పెట్టుబడులను కూడా పెంచుతుంది. గ్రామీణ, పట్టణ డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది, తయారీ, సేవా రంగాలను బలోపేతం చేస్తుంది.రుణాల లభ్యత దేశీయ మార్కెట్లను పెంచుతుంది. అంతేకాదు దీనివల్ల బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ మరింత స్థిరంగా మారుతుంది. ఈఎంఐలను తగ్గించడం వల్ల వినియోగదారుల పునర్వినియోగపరచలేని ఆదాయం పెరుగుతుంది, గృహాలు, వాహనాలకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా సరైన అమ్మకాలు లేక  ఇబ్బంది పడుతున్న రియల్ ఎస్టేట్ రంగం వడ్డీ రేటు తగ్గింపు నుంచి ఉపశమనం పొందుతుంది.

రిటైల్, టోకు ద్రవ్యోల్బణంలో పదునైన తగ్గుదల జీఎస్టీ తగ్గింపు, సానుకూల ప్రభావం దృష్ట్యా, ఆర్బీఐ తన రాబోయే ద్రవ్య విధాన సమీక్షలో వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడానికి గణనీయమైన నిర్ణయం తీసుకుంటుందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇది వ్యాపార అభివృద్ధిని పెంచుతుంది, వినియోగదారులకు ఉపశమనం కూడా కలిగిస్తుంది, అంతేకాదు మార్కెట్ డిమాండ్‌ను బలోపేతం చేస్తుంది. కొత్త పెట్టుబడి వాతావరణాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ప్రపంచ వాణిజ్య అనిశ్చితి, ట్రంప్ సుంకాల సవాళ్ల మధ్య భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా వృద్ధి చెందుతుంది.

