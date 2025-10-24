 మీ బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌లో ఈ లావాదేవీలు జరిగితే.. పెద్ద తలనొప్పే! | Common Bank Transactions Can Draw Attention of Income Tax Department | Sakshi
మీ బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌లో ఈ లావాదేవీలు జరిగితే.. పెద్ద తలనొప్పే!

Oct 24 2025 1:33 PM | Updated on Oct 24 2025 1:42 PM

Common Bank Transactions Can Draw Attention of Income Tax Department

బ్యాంకు అకౌంట్అన్నది ప్రతిఒక్కరికీ అత్యవసరమైనది. రోజువారీ జీవితంలో భాగమైనది. జీతం జమ అవడం, బిల్లు చెల్లింపులు, ఈఎంఐలు, స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో డబ్బు లావాదేవీలు అన్నీ బ్యాంకు ఖాతాల్లో జరుగుతుంటాయి. ఇవన్నీ సాధారణంగానే అనిపిస్తాయి. కానీ, ఈ సాధారణ లావాదేవీలే కొన్ని సందర్భాల్లో ఆదాయపు పన్ను శాఖ దృష్టిని ఆకర్షించవచ్చు అని మీకు తెలుసా?

ఇప్పుడున్న డేటా మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (Statement of Financial Transactions - SFT) ద్వారా ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధిక విలువ గల ఆర్థిక లావాదేవీలను ట్రాక్ చేస్తోంది. దీని ఉద్దేశం పన్ను ఎగవేతను గుర్తించడం. ఇది కేవలం ధనవంతులకు మాత్రమే కాదు. సాధారణ ఖాతాదారులు కూడా తమ బ్యాంకు కార్యకలాపాలు అసాధారణంగా కనిపిస్తే పరిశీలనకు లోనవుతారు. కింద పేర్కొన్న సాధారణ బ్యాంకు లావాదేవీలు పన్ను అధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది.

అధిక విలువ నగదు లావాదేవీలు

వివాహాలు లేదా వ్యాపార అవసరాల వల్ల పెద్ద మొత్తాలు పదేపదే జమ చేయడం లేదా ఉపసంహరించుకోవడం చట్టబద్ధమైనదే అయినా, బ్యాంకులు ఇటువంటి లావాదేవీలను పర్యవేక్షిస్తాయి. అవసరమైతే, “ఈ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎక్కడికి వెళ్ళింది?” అని ఐటీ అధికారులు అడగవచ్చు.

రూ.10 లక్షలకు పైగా నగదు జమ

ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో (ఏప్రిల్మార్చి) మీ పొదుపు ఖాతాలో రూ.10 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నగదు జమ చేస్తే, బ్యాంకు ఆ సమాచారాన్ని పన్ను శాఖకు నివేదిస్తుంది. మొత్తం ఒకేసారి జమ చేసినా, విడతలుగా జమ చేసినా మొత్తంగా ఎంత జరిగిందన్నది ముఖ్యం. ఉదాహరణకు, రూ.12 లక్షలు జమ చేసినా దాన్ని ఐటీఆర్‌లో చూపించకపోతే, పన్ను శాఖ వివరణ కోరుతూ నోటీసు జారీ చేయవచ్చు.

క్రెడిట్ కార్డు బిల్లుల చెల్లింపులు

నగదు రూపంలో లేదా పెద్ద మొత్తాల బదిలీల ద్వారా అధిక విలువ గల క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులు చెల్లించడం కూడా పన్ను శాఖ దృష్టిని ఆకర్షించవచ్చు. మీ ఆదాయం రూ.6 లక్షలు అయినా, ప్రతి నెలా రూ.1 లక్ష విలువైన బిల్లులు చెల్లిస్తే మీరు ప్రకటించిన దానికంటే ఎక్కువ ఆదాయం ఉందని సూచిస్తుంది.

విదేశీ ప్రయాణం లేదా ఫారెక్స్ ఖర్చులు

విదేశీ విద్య, ప్రయాణం లేదా ఫారెక్స్ కార్డులపై రూ.10 లక్షలకు పైగా ఖర్చు చేస్తే, ఆ సమాచారం కూడా పన్ను శాఖకు అందుతుంది. దీని ఉద్దేశం విదేశీ ఖర్చులు చట్టబద్ధమైన, ప్రకటించిన ఆదాయ వనరుల నుంచే రావాలని నిర్ధారించడం.

ఆస్తి కొనుగోలు లేదా అమ్మకం

రూ.30 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువ గల ఆస్తి లావాదేవీలు స్వయంచాలకంగా పన్ను శాఖ దృష్టికి వెళ్తాయి. మీ ఖాతాలో పెద్ద మొత్తంలో ఇన్ఫ్లో లేదా అవుట్‌ఫ్లో కనిపిస్తే, అది ఆస్తి లావాదేవీతో సంబంధముందా, దాన్ని మీ ఐటీఆర్‌లో సరిగా ప్రకటించారా లేదా అని అధికారులు పరిశీలిస్తారు.

దాచిన ఆదాయ వనరులు

‘బహుమతి’, ‘రుణం’ లేదా ‘పొదుపు’ అని చెప్పినా, సరైన ఆధారాలు లేకుండా పెద్ద మొత్తాన్ని జమ చేయడం పన్ను అధికారుల ప్రశ్నలకు దారితీయవచ్చు. డబ్బు మూలాన్ని స్పష్టంగా చూపించకపోతే అది “అస్పష్ట ఆదాయం”గా పరిగణించబడే అవకాశం ఉంది.

ఇనాక్టివ్ఖాతాలో అకస్మాత్తుగా లావాదేవీలు

కొంతకాలంగా ఉపయోగించని ఖాతాలో అకస్మాత్తుగా పెద్ద మొత్తంలో డిపాజిట్లు లేదా బదిలీలు జరగడం అనుమానాస్పదంగా భావిస్తారు. గతంలో జరిగిన లావాదేవీల మాదిరిగా కాకుండా అకస్మాత్తుగా అధిక విలువ గల కదలికలు ఉంటే, బ్యాంకులు ఆ సమాచారాన్ని పన్ను శాఖకు నివేదించవచ్చు.

కాబట్టి బ్యాంకు ఖాతా ఉన్న ప్రతిఒక్కరూ ఈ నియమాలను తెలుసుకోవాలి. తద్వారా పన్ను శాఖ నుండి అనవసరమైన పరిశీలనను నివారించవచ్చు. మీ బ్యాంకు ఖాతాలో జరిగిన అన్ని లావాదేవీల రికార్డులు దగ్గర ఉంచుకోవడం, మీ ఆర్థిక కార్యకలాపాలు మీరు ప్రకటించిన ఆదాయానికి అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవడం ఉత్తమం.

