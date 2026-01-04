 కొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్.. ఏడాదంతా అన్‌లిమిటెడ్‌ కాల్స్ | BSNL Launches 365 Day Annual Plan, 3GB/Day Data, Unlimited Calls And 100 SMS Daily For Just ₹2799 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

BSNL కొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్.. ఏడాదంతా అన్‌లిమిటెడ్‌ కాల్స్

Jan 4 2026 6:02 PM | Updated on Jan 4 2026 7:01 PM

BSNL New Year Smart Annual Plan Rs 2799 Full Details

రిలయన్స్ జియో, ఎయిర్‌టెల్, వోడాఫోన్-ఐడియా వంటి టెలికామ్ కంపెనీలు ఎప్పటికప్పుడు తమ కస్టమర్ల కోసం లేటెస్ట్ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ ప్రవేశపెడుతున్న సమయంలో.. బీఎస్ఎన్ఎల్ (భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్) కూడా అదే బాటలో అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే ఉప్పుడు తాజాగా 365 రోజుల ప్లాన్ ప్రకటించింది.

బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రకటించిన 365 రోజుల ప్లాన్ కోసం.. యూజర్లు 2799 రూపాయలు రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా కంపెనీ ఈ లేటెస్ట్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చింది. ఇతర టెలికామ్ కంపెనీల వార్షిక ప్లాన్లతో పోలిస్తే.. బీఎస్ఎన్ఎల్ అందిస్తున్న ప్లాన్ చాలా తక్కువే.

బీఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్లు ఈ ప్లాన్ రీఛార్జ్ చేసుకుంటే.. రోజుకు 3జీబీ డేటా, అపరిమిత కాల్స్, రోజులు 100 ఎస్‌ఎమ్‌ఎస్‌లను పొందవచ్చు. అంటే రూ. 2799తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే.. ఏడాది మొత్తం అపరిమిత కాల్స్ మాట్లాడుకోవచ్చన్నమాట.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దుబాయి ట్రిప్‌లో భార్యతో కలిసి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రియుడితో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ చేసుకున్న ఆదిపురుష్ హీరోయిన్ సిస్టర్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

2025 ఏడాది మధుర క్షణాలను షేర్‌ చేసిన సూర్యకుమార్‌ సతీమణి (ఫోటోలు)
photo 5

కూతురితో కలిసి పోర్చుగల్ ట్రిప్ వేసిన ప్రణీత (ఫొటోలు)

Video

View all
Purushotham Reddy About AP And Telangana Water Dispute 1
Video_icon

ఆ నీటి హక్కు రాయలసీమకే.. సుప్రీంకోర్టులో జగన్ పిటిషన్
3 Years Old Boy Falls In Swimming Pool At KPHB Hyderabad 2
Video_icon

స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లో పడి మూడేళ్ల బాలుడు మృతి
Bhumana Karunakar Reddy Fire BR Naidu In Tirumala 3
Video_icon

తిరుమలలో భద్రతా వ్యవస్థ పూర్తి డొల్లగా మారింది: భూమన
Big Update On Upcoming Telugu Movies In 2026 4
Video_icon

2026..! రచ్చ లేపే సినిమాలు ఇవే..!
Ganja Batch Hulchul In Minister Kollu Ravindra Constituency 5
Video_icon

మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఇలాకాలో గంజాయి బ్యాచ్ వీరంగం
Advertisement
 