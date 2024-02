ఈ వారంలో వాలెంటైన్స్ డే సంద‌ర్భంగా భార‌త్‌లో నిమిషానికి 350 గులాబీలు, 406 చాక్లెట్ల‌ను ఆర్డర్‌ పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫాంపై గులాబీలు, చాక్లెట్స్‌, రొ**** గిఫ్ట్‌ల ఆర్డ‌ర్లు వెల్లువెత్తాయి.

ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ఫిబ్ర‌వ‌రి 14న వాలెంటైన్స్ డే వేడుకలు జరుగుతాయి. కానీ భారత్‌లో మాత్రం వారం రోజుల ముందు నుంచే ఊపందుకున్నాయి. దీంతో ఈ-కామ‌ర్స్,డేటింగ్ సైట్స్ యూజర్ల తాకిడితో కిక్కిరిసిపోయాయి. రొ**** ప్రోడ‌క్ట్స్‌, గిఫ్ట్‌ల సేల్స్‌ విపరీతంగా పెరిగాయి. దీంతో రికార్డ్ బ్రేకింగ్ ఆర్డ‌ర్లు న‌మోద‌య్యాయి.

ఈ వారంలో నిమిషానికి 350 రోజెస్‌, 406 చాక్లెట్స్ వినియోగ‌దారులు కొనుగోలు చేయగా.. ఫిబ్ర‌వ‌రి 9న తాము నిమిషానికి 406 చాక్లెట్స్ డెలివ‌రీ చేశామ‌ని ఫుడ్ డెలివ‌రీ ప్లాట్‌ఫాం బ్లింకిట్‌ సీఈవో అల్బింద‌ర్ థిండ్సా ట్వీట్ చేశారు. మ‌రో 20,000కిపైగా చాక్లెట్స్‌, చాక్లెట్ బాక్స్‌లు మ‌రో ప‌ది నిమిషాల్లో క‌స్ట‌మ‌ర్ల‌కు డెలివ‌రీ అవుతాయ‌ని తెలిపారు.

The peak is here and currently running at 406 CPM!

More than 20k chocolates and chocolate boxes are on the way and will be delivered in the next 10 minutes ✌️ https://t.co/8ZGzncSzq3

— Albinder Dhindsa (@albinder) February 9, 2024