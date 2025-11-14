ఎలాన్ మస్క్ జీవితాన్ని మార్చిన 10 పుస్తకాలు

టెస్లా (Tesla), స్పేస్ఎక్స్ (SpaceX) వ్యవస్థాపకుడు ఎలాన్ మస్క్ (Elon Musk) ప్రపంచ టెక్నాలజీ ఎకోసిస్టమ్లో మార్పులు తీసుకురావాలని నిరంతరం కొత్త ఆవిష్కరణలు చేస్తున్నారు. తన ఆలోచనలకు మూలమైన కొన్ని పుస్తకాలు ఆయన జీవితంలో కీలకంగా మారాయని చెప్పారు. ఆ పుస్తకాల జాబితా కింది విధంగా ఉంది.
1. ది హిచ్చికర్స్ గైడ్ టు ది గెలాక్సీ – డగ్లస్ ఆడమ్స్
సైన్స్ ఫిక్షన్ క్లాసిక్
2. ఫౌండేషన్ సిరీస్ – ఐజాక్ అసిమోవ్
స్పేస్ఎక్స్ స్థాపనలో ఈ సిరీస్ ప్రభావం ఉందని మస్క్ పేర్కొన్నారు.
3. అట్లాస్ ష్రగ్డ్ – ఐన్ రాండ్
మస్క్ దీన్ని కమ్యూనిజానికి కౌంటర్ పాయింట్గా అభివర్ణించారు.
4. జీరో టు వన్ (Zero to One) – పీటర్ థీల్ (Peter Thiel)
సంచలనాత్మక కంపెనీలను నిర్మించడంపై ఈ పుస్తకం ఎంతో తోడ్పడినట్లు చెప్పారు.
5. బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్: యాన్ అమెరికన్ లైఫ్ – వాల్టర్ ఐజాక్సన్
ఆచరణాత్మక ఆవిష్కరణతో సైన్స్ను మిళితం చేయడానికి ఈ పుస్తకం ఉపయోగపడినట్లు చెప్పారు.
6. ఐన్స్టీన్: హిజ్ లైఫ్ అండ్ యూనివర్స్ – వాల్టర్ ఐజాక్సన్
7. ది సెల్ఫిష్ జీన్ – రిచర్డ్ డాకిన్స్
పరిణామ జీవశాస్త్రంపై రాసిన పుస్తకం.
8. సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ – నిక్ బోస్ట్రోమ్
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళనలను స్పష్టం చేస్తుంది.
9. ది వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ – ఆడమ్ స్మిత్
ఆర్థిక శాస్త్రం, స్వేచ్ఛా మార్కెట్లపై రాసిన పుస్తకం.
10. ది లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్ – జె.ఆర్.ఆర్. టోల్కీన్
చిన్నతనంలో మస్క్ ఈ ఫాంటసీ పుస్తకంతోనే గడిపారు.
ఇదీ చదవండి: డీ2డీ సర్వీసులకు మార్గం సుగమం