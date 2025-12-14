 ఈ రాశి వారు ఆత్మీయుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు.. ఉద్యోగాలలో కొత్త హోదాలు రాగలవు | Rasi Phalalu Daily Horoscope On 14 12 2025 In Telugu | Sakshi
ఈ రాశి వారు ఆత్మీయుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు.. ఉద్యోగాలలో కొత్త హోదాలు రాగలవు

Dec 14 2025 12:41 AM | Updated on Dec 14 2025 12:41 AM

Rasi Phalalu Daily Horoscope On 14 12 2025 In Telugu

శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, మార్గశిర మాసం,
తిథి: బ.దశమి రా.8.35 వరకు తదుపరి ఏకాదశి, 
నక్షత్రం: హస్త ఉ.10.58 వరకు, తదుపరి చిత్త,
వర్జ్యం: రా.7.36 నుండి 9.20 వరకు, 
దుర్ముహూర్తం: సా.3.55 నుండి 4.41 వరకు, 
అమృత ఘడియలు: తె.5.59 నుండి 7.42 వరకు (తెల్లవారితే సోమవారం)

సూర్యోదయం        :  6.25
సూర్యాస్తమయం    :  5.24
రాహుకాలం :  సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు
యమగండం : ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు 

మేషం...నూతనోత్సాహంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల నుంచి శుభవార్తలు. వాహనయోగం. ఆస్తి వ్యవహారాలు కొలిక్కి వస్తాయి.వ్యాపారాలు మరింత విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో కొత్త హోదాలు రాగలవు.

వృషభం....సన్నిహితులతో వివాదాలు. దూరప్రయాణాలు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. శ్రమ మరింత పెరుగుతుంది. పనులలో అవాంతరాలు. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో పనిఒత్తిడులు.

మిథునం...సన్నిహితులతో స్వల్ప విభేదాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. శ్రమ తప్పదు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు.ముఖ్య పనులు వాయిదా. వ్యాపారాలు సాధారణంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి.

కర్కాటకం...పూర్వపు మిత్రుల నుంచి పిలుపు. ఆస్తి వ్యవహారాలలో చిక్కులు తొలగుతాయి. వాహనయోగం. ముఖ్య నిర్ణయాలు. పనుల్లో విజయం. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో హోదాలు పెరుగుతాయి.

సింహం....సన్నిహితులతో విభేదాలు. ప్రయాణాలు వాయిదా. పనుల్లో ప్రతిష్ఠంభన. అనారోగ్యం. శ్రమ పడ్డా ఫలితం కనిపించదు. ఉద్యోగయత్నాలు మందగిస్తాయి. వ్యాపారాలు సాదాసీదాగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో మార్పులు తప్పకపోవచ్చు.

కన్య....శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. పాతమిత్రుల కలయిక. స్థిరాస్తి విషయంలో ఒప్పందాలు. వాహనయోగం. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగాలలో విశేష గుర్తింపు.

తుల....మిత్రులు, కుటుంబసభ్యుల నుంచి ఒత్తిడులు. ఏ పని చేపట్టినా ముందుకు సాగదు. ఆస్తి వివాదాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో మార్పులు.

వృశ్చికం....చిరకాల మిత్రులను కలుసుకుంటారు. నూతన ఉద్యోగలాభం. ప్రముఖులతో కీలక విషయాలు చర్చిస్తారు. ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకూల మార్పులు.

ధనుస్సు...వ్యవహారాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. ఆస్తి విషయంలో సమస్యలు తీరతాయి. ఆప్తుల సలహాలు స్వీకరిస్తారు. నూతన ఒప్పందాలు. వ్యాపారాలు విస్తరణలో విజయం. ఉద్యోగాలలోసమర్థత చాటుకుంటారు.

మకరం...వ్యయప్రయాసలు. బంధువులతో విభేదాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. పనుల్లో ఆటంకాలు. అనుకోని ప్రయాణాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలలో నిరాశ. ఉద్యోగాలలో నిదానం అవసరం.

కుంభం...రుణయత్నాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. బంధుమిత్రులతో మాటపట్టింపులు. అనారోగ్యం. సోదరులతో ఆస్తి వివాదాలు. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు కొంత నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మరిన్ని బాధ్యతలు.

మీనం..చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి ఆసక్తికర సమాచారం. విందువినోదాలు. పనుల్లో పురోగతి. ఇంటాబయటా అనుకూలం. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి . ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు.

 

