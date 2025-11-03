 ఈ రాశి వారికి ఉద్యోగయోగం.. వ్యాపార వృద్ధి | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 03-11-2025 In Telugu | Sakshi
Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి ఉద్యోగయోగం.. వ్యాపార వృద్ధి

Nov 3 2025 12:42 AM | Updated on Nov 3 2025 12:42 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 03-11-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు కార్తిక మాసం, తిథి: శు.త్రయోదశి రా.11.35 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి, నక్షత్రం: ఉత్తరాభాద్ర ప.12.59 వరకు, తదుపరి రేవతి, వర్జ్యం: రా.12.21 నుండి 1.52 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ప.12.06 నుండి 12.51 వరకు, తదుపరి ప.2.21 నుండి 3.06 వరకు,అమృత ఘడియలు: ఉ.8.21 నుండి 9.57 వరకు.

సూర్యోదయం : 6.03
సూర్యాస్తమయం :  5.26
రాహుకాలం : ఉ.7.30 నుండి 9.00 వరకు
యమగండం :  ఉ.10.30 నుండి 12.00 వరకు 

మేషం... ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంటుంది. కుటుంబసభ్యుల నుంచి ఒత్తిడులు. ఆరోగ్యభంగం. శ్రమాధిక్యం. పనుల్లో ప్రతిబంధకాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.

వృషభం... పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాలు. పనులలో విజయం. వృత్తి, వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి.

మిథునం.... బంధువులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఇంటాబయటా మీదే పైచేయి. సంఘంలో గౌరవం. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి.

కర్కాటకం.... ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. వ్యయప్రయాసలు. మిత్రులతో స్వల్ప వివాదాలు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నిరుత్సాహం.

సింహం.... వ్యయప్రయాసలు. మిత్రులతో మాటపట్టింపులు. చేపట్టిన కార్యక్రమాలలో అవాంతరాలు. మానసిక ఆందోళన. ధనవ్యయం. వృత్తి, వ్యాపారాలలో మార్పులు. ఆరోగ్యభంగం. కుటుంబంలో చికాకులు.

కన్య... కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. పాతమిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో పురోగతి.

తుల... కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. వస్తు, వస్త్రలాభాలు. కీలక నిర్ణయాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి.

వృశ్చికం..... పనులలో జాప్యం. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. వ్యయప్రయాసలు. బంధువులతో మాటపట్టింపులు. వృత్తి, వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి.

ధనుస్సు...... వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యభంగం. శ్రమాధిక్యం. బంధువులు, మిత్రులతో స్వల్ప వివాదాలు. ధనవ్యయం. కర్కాటకం...కొత్త కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం. శుభవార్తలు.

మకరం... నూతన ఉద్యోగప్రాప్తి. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. దైవదర్శనాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. వాహనయోగం.

కుంభం..... రుణాలు చేస్తారు. ఇంటి బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు. దూరప్రయాణాలు. బంధువులతో స్వల్ప వివాదాలు. ధనవ్యయం. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. .

మీనం... ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితుల సాయం అందుతుంది. ఉద్యోగయోగం. వ్యాపార వృద్ధి. 

కాశీబుగ్గ ఘటన.. జిల్లా కేంద్రాల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ
ఎడారి దేశంలోని ఒయాసిస్ సిటీలో సారా అలీ ఖాన్ (ఫొటోలు)
మాల్దీవులు ట్రిప్ జ్ఞాపకాలతో సితార (ఫొటోలు)
ఇంట్లోనే అనన్య బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 02-09)

Sidiri Appalaraju About Jogi Ramesh Illegal Arrest 1
అసలు సూత్రధారి టీడీపీ నేత.. అతను జోగి రమేష్ మాట వింటాడా?
Yadayya Daughter Clarity On Wife And Husband Incident 2
మా నాన్న ఎలా చంపాడంటే..
Sai Pallavi Full Busy In Bollywood 3
బుజ్జి తల్లి వదిలేస్తున్నావా...!
Jogi Ramesh PA Arepalli Ramu About Illegal Arrest 4
ఇల్లు చూపించమని పిలిచి.. పోలీసుల కుట్ర బయటపెట్టిన జోగి రమేష్ PA
Botsa Satyanarayana Fires On Chandrababu Govt Over Kasibugga Stampede 5
తొక్కిసలాట ఘటనపై దర్యాప్తు జరపాల్సిందే
