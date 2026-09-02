కాసేపట్లో ఇడుపులపాయకు వైఎస్‌ జగన్‌

సాక్షి, వైఎస్సార్ జిల్లా: మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి మరికాసేపట్లో ఇడుపులపాయకు చేరుకోనున్నారు. దివంగత మహానేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి వర్ధంతి కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొననున్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్.. పులివెందుల క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి ఇడుపులపాయకు బయలుదేరారు. ఇడుపులపాయలోని వైఎస్సార్ ఘాట్ వద్ద వైఎస్సార్కు వైఎస్ జగన్ నివాళులు అర్పించనున్నారు. అనంతరం ఘాట్ వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించనున్నారు. వైఎస్సార్ వర్ధంతి సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులు, పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో ఇడుపులపాయకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
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