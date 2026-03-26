 ఏపీలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. 10 మంది సజీవ దహనం? | Road Accident In Markapuram | Sakshi
ఏపీలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. 10 మంది సజీవ దహనం?

Mar 26 2026 6:49 AM | Updated on Mar 26 2026 7:11 AM

Road Accident In Markapuram

సాక్షి, ప్రకాశం: ఏపీలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. గురువారం మార్కాపురం జిల్లా రాయవరం సమీపంలో పలకల క్వారీల వద్ద టిప్పర్‌ను హరికృష్ణ ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సు ఢీకొట్టింది. దీంతో మంటలు చెలరేగగా, బస్సు పూర్తిగా దగ్ధం అయింది. ఈ దుర్ఘటనలో 10 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనమయ్యారు. 

ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సు జగిత్యాల నుంచి కనిగిరి  వెళ్తుండగా ఘటన జరిగింది. ప్రమాదంపై అప్రమత్తమైన స్థానికులు, పోలీసులు సహాయక చర్యల్ని ముమ్మరం చేశారు. గాయపడ్డ  ప్రయాణికుల్ని స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. 

