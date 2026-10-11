 స్థానిక ఎన్నికల్లో జనసేనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి: పవన్‌ కల్యాణ్‌ | Pawan Kalyan Janasena Local Body Elections Andhra Pradesh | Sakshi
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స్థానిక ఎన్నికల్లో జనసేనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి: పవన్‌ కల్యాణ్‌

Oct 11 2026 11:48 PM | Updated on Oct 11 2026 11:48 PM

Pawan Kalyan Janasena Local Body Elections Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్‌: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జనసేనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ అన్నారు. టీడీపీ, బీజేపీలతో పాటు జనసేనకు కూడా సమాన ప్రాధాన్యత దక్కాలని పేర్కొన్నారు. రంపచోడవరం మండలం కాకవాడి గండిలో నిర్వహించిన ‘అడవి తల్లి బాట 2.0’ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

2014లో కూటమికి మద్దతు ఇచ్చినప్పటికీ తాను ఎలాంటి పదవీ తీసుకోలేదని పవన్‌ కల్యాణ్‌ గుర్తుచేశారు. అయితే, ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జనసేనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అన్నారు. కూటమిలోని మూడు పార్టీలకు సమాన ప్రాధాన్యత ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.

చంద్రబాబును రాజమండ్రి సెంట్రల్‌ జైలులో ఉంచిన సమయంలో జనసైనికులు రోడ్లపైకి వచ్చి ధైర్యం, భరోసా ఇచ్చారని పవన్‌ కల్యాణ్‌ అన్నారు. ఆ సమయంలో మరెవరూ బయటకు రాలేదని వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో స్థానిక ఎన్నికల్లో జనసేనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్న ఆయన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

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