 తిరుమలలో బీడీలు, సిగరెట్లు | Liquor and cigarettes in sacred Tirumala | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తిరుమలలో బీడీలు, సిగరెట్లు

Aug 17 2026 5:28 AM | Updated on Aug 17 2026 5:28 AM

Liquor and cigarettes in sacred Tirumala

టీటీడీ నిఘా వ్యవస్థపై భక్తుల్లో ప్రశ్నలు  

తిరుమల: శ్రీవారి ఆల య పవిత్రతను టీటీడీ గాలికొదిలేసింది. అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో తిరు మలకు చేరువగా ఉన్న 2,600వ మెట్టు ప్రాంతంలో కొందరు వ్యక్తులు సిగరెట్లు, బీడీలు తాగుతుండటం కలకలం రేపుతోంది. ఈ పరిస్థితితో తిరుమలలో నిషేధిత వస్తువుల నియంత్రణపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. తిరుమలలో పొగాకు ఉత్పత్తుల వినియోగం, విక్రయంపై నిషేధం ఉన్నప్పటికీ.. అ­లి­పిరి మార్గంలోనే కొందరు యథేచ్ఛగా సిగరె­ట్లు, బీడీలు తాగుతుండటంపై భక్తులు విస్మ­యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

తిరుమల పవిత్రతను కాపాడటంలో భద్రతా వ్యవస్థ మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందని భక్తులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కాగా అలిపి­రి నడక మార్గంలో  ఓ వ్యక్తి ధూమపానం చేసినట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని, అతనిపై పోలీసులకు ఫిర్యా­దు చేస్తామని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. టీటీడీ నిబంధనలను అతిక్రమించిన వారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ ఉప్పల్‌లో సినీనటి శ్రీలీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

పద్ధతిగా 'హిట్' సినిమా హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 3

భర్త బర్త్‌డే.. క్యూట్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన కరీనా (ఫొటోలు)
photo 4

నల్లని చీర.. ఎర్రటి పూలు.. అందంగా రాశీ (ఫొటోలు)
photo 5

'ఇరుముడి'లో రవితేజ కూతురిగా చేసిన పాప ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Ground Report On Principal Roopa Reddy Incident 1
Video_icon

ఆ రోజు ఇంట్లో ఏం జరిగింది! రూపా రెడ్డి భర్తపై పోలీసుల అనుమానాలు
Waterways Leisure Tourism Stock Split 1 Share To Become 10 Shares 2
Video_icon

100 షేర్లకు 1000 షేర్లు! లిస్టయిన 10 రోజుల్లోనే బంపరాఫర్..
Rtd ASP Rajeshwar Reddy Over Goddali Party Allegations 3
Video_icon

ఎవరిది గొడ్డలి పార్టీ? ఇదిగో సాక్ష్యం.. ఈ వీడియో చూసే దమ్ముందా బాబు..
Case Files On Agarwal Hospital Doctor Kandragunta Srinivasa Rao 4
Video_icon

పెళ్లైన 7 రోజులకే.. నా భర్త అరాచకం అంతా ఇంతా కాదు
YSRCP RK Roja Fires On Chandrababu And Nara Lokesh 5
Video_icon

సిగ్గుందా..! ఫస్ట్ మహిళలకు క్షమాపణ చెప్పు.. బాబు,లోకేష్ కు ఇచ్చిపడేసిన రోజా
Advertisement
 