 తాడికొండలో వైఎస్సార్‌సీపీ నేతపై హత్యాయత్నం | Janasena Activists Attack Ysrcp Leader In Tadikonda Guntur | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తాడికొండలో వైఎస్సార్‌సీపీ నేతపై హత్యాయత్నం

Aug 2 2026 10:52 AM | Updated on Aug 2 2026 11:59 AM

Janasena Activists Attack Ysrcp Leader In Tadikonda Guntur

సాక్షి, గుంటూరు: తాడికొండ నియోజకవర్గంలో దారుణం జరిగింది. మేడికొండూరు మండలం డోకిపర్రులో వైఎస్సార్‌సీపీ నేత రత్తయ్యను చంపేందుకు జనసేన నేతలు యత్నించారు. రత్తయ్య తల, ముఖంపై రాళ్లతో దాడి చేసిన జనసేన మూకలు.. ఆయన చనిపోయాడనుకుని వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. స్థానికులు గుర్తుపట్టి.. రత్తయ్యను ఆసుపత్రికి తరలించారు.

20 రోజుల క్రితం రత్తయ్య ఇంటిపై జనసేన మూకలు దాడి చేశారు. రత్తయ్య తన ఇంటి ముందు వైఎస్సార్‌సీపీ బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ బ్యానర్‌ తీసేయాలని రత్తయ్యను జనసేన నేతలు హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో జనసేన నేతలపై ఫిర్యాదు చేసినా కానీ పోలీసులు పట్టించుకోలేదు. దీంతో​ జనసేన నేతలపై గ్రీవెన్స్‌లో రత్తయ్య ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రత్తయ్యపై రాత్రి విచక్షణారహితంగా రాళ్లు, కర్రలతో​ దాడి చేశారు. రత్తయ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో దివ్య పిళ్లై స్టన్నింగ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

చీరలో సంయుక్త.. ఎంత అందంగా ఉందో(ఫోటోలు)
photo 3

బ్లాక్ శారీలో మెరిసిన కాయదు లోహర్.. ఫోటోలు
photo 4

లండన్ ట్రిప్‌లో వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 5

మిల మిల మెరిసిన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' తార (ఫొటోలు)

Video

View all
Team India Cricketer Hardik Pandya Visit Tirumala With His Girl Friend 1
Video_icon

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హార్దిక్ పాండ్యా.. కొత్త లుక్ సీక్రెట్ ఏంటి..?
Chandrababu Fake Foundation Stone Video Viral 2
Video_icon

భోగాపురంలో బాబును అడ్డంగా ఇరికించిన శిలాఫలకం
YSRCP Nagarjuna Yadav Shocking Comments On Chandrababu Credit Chori 3
Video_icon

బాబు అబద్ధం చెప్పినా.. జీవోలు అబద్ధం చెప్పవుగా.. ఇవిగో ఆధారాలు..
Minister Ponnam Prabhakar Presents Pattu Vastralu To Ujjaini Mahankali 4
Video_icon

ఉజ్జయిని అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన మంత్రి పొన్నం..
Chandrababu And Nara Lokesh Credit Theft 5
Video_icon

మోదీ ముందే.. బాబు, లోకేష్ బండారం బట్టబయలు..!
Advertisement
 