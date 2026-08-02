 పింగళి వెంకయ్యకు వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి | YS Jagan Pays tributes To Pingali Venkayya | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పింగళి వెంకయ్యకు వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి

Aug 2 2026 10:22 AM | Updated on Aug 2 2026 10:25 AM

YS Jagan Pays tributes To Pingali Venkayya

సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు పింగళి వెంకయ్య జయంతి. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌.. పింగళి వెంకయ్యకు నివాళి అర్పించారు. వైఎస్‌ జగన్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా..‘కుల, మత, ప్రాంతాలకు అతీతంగా భారతీయతను చాటి చెప్పే చిహ్నం మన త్రివర్ణ పతాకం. భారత జాతీయ జెండాకు రూపకల్పన చేసిన చిరస్మరణీయుడు, తెలుగు జాతికే గర్వకారణం పింగళి వెంకయ్య. నేడు ఆయన జయంతి సందర్భంగా నివాళులు’ అని పోస్టు చేశారు. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్ శారీలో మెరిసిన కాయదు లోహర్.. ఫోటోలు
photo 2

లండన్ ట్రిప్‌లో వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 3

మిల మిల మెరిసిన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' తార (ఫొటోలు)
photo 4

సినిమాలకు పనికొచ్చే ముఖమేనా.. కట్‌ చేస్తే స్టార్‌ హీరోయిన్‌ (ఫోటోలు)

photo 5

'రాజా ది రాజా' మూవీ హీరోయిన్ విశాఖ ధిమన్ క్యూట్...(ఫొటోలు)

Video

View all
KK Raju Mass Ragging On Chandrababu And Nara Lokesh 1
Video_icon

వీళ్లేంటో.. వీళ్ళ అడవిడి ఏంటో.. KK రాజు మాస్ ర్యాగింగ్
Central Minister Bhupathiraju Tongue Slip On Chandrababu 2
Video_icon

AP సీఎం పవన్ అన్నపుడు చంద్రబాబు రియాక్షన్
Tollywood Actress Rashmika Mandanna Injured 3
Video_icon

రష్మికకు ఏమైంది..?
Big Question Debate On Chandrababu Bhogapuram Airport Credit Theft 4
Video_icon

కష్టం ఒకరిది.. సోకొకరిది.. భోగాపురం క్రెడిట్ జగన్ దే..
Third Danger Warning Issued at Bhadrachalam 5
Video_icon

భద్రాచలం వద్ద మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ
Advertisement
 