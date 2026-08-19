 తూమాటికి ఏపీ శాసన మండలి అభినందనలు | AP Legislative Council Day 3 News Updates, Council Erupts Over DSC Row And YSRCP Demands Lokesh Resignation | Sakshi
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తూమాటికి ఏపీ శాసన మండలి అభినందనలు

Aug 19 2026 10:27 AM | Updated on Aug 19 2026 11:26 AM

DSC Row: Andhra Pradesh Legislative Council Day 3 News Updates

సాక్షి, అమరావతి: డీఎస్సీ అక్రమాల నేపథ్యంలో అసెంబ్లీ మూడోరోజు సమావేశాల మూడో రోజూ కూడా దద్దరిల్లింది. ఈ అంశంపై చర్చకు పట్టుబడుతూ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీలు మండలిలో వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చారు. అయితే చైర్మన్‌ తిరస్కరణతో ఎమ్మెల్సీలు చర్చకు పట్టుబడుతూ ఆందోళనకు దిగారు

అప్‌డేట్స్‌

బొత్స కామెంట్లు.. 

  • శాసన మండలిలో కూటమి ఎమ్మెల్సీల దుస్సంప్రదాయం

  • డిప్యూటీ చైర్మన్‌ ఎన్నిక సమయంలో బయటకు వెళ్లిపోయిన కూటమి సభ్యులు

  • డిప్యూటీ చైర్మన్‌గా  ఎన్నికైన తూమాటి మాధవరావుకు బొత్స అభినందనలు

  • మండలిలో వెన్నుపాటు పార్టీ నేతల తీరు బాధాకరం: బొత్స

  • కూటమి వ్యవహరిస్తున్న తీరు బాగోలేదు: బొత్స

  • అధికార పార్టీ సభ్యులు సభను గౌరవించలేదు.. అగౌరవ పరిచారు: బొత్స

  • డిప్యూటీ చైర్మన్‌ ఎన్నిక సమయంలో అధికార పక్షం లేకపోవడం సరికాదు: బొత్స

  • సభా సాంప్రదాయాలను తుంగలో తొక్కారు: బొత్స

  • నాదెండ్ల ప్రవర్తనను చాలాసార్లు గమనించా: బొత్స

  • పొరపాటు జరిగితే చెప్పాలిగానీ.. చైర్మనే హిత బోధ చేయడం ఏంటి?: బొత్స

  • డీఎస్సీపై చర్చించాలన్నదే మా డిమాండ్‌: బొత్స

  • నిబందనలు ఒక్కరికే కాదు.. అందరికీ వర్తిస్తాయి: బొత్స

  • అధికార సభ్యులు అహంకారంతో వ్యవహరిస్తున్నారు: బొత్స

 

మంత్రులపై బొత్స ఆగ్రహం

మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్‌గా తూమాటి మాధవరావు

  • ఏపీ శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్‌గా తూమాటి మాధవరావు

  • వైఎస్సార్‌సీపీ తరఫున ఏకైక నామినేషన్‌

  • తూమాటి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు ప్రకటించిన చైర్మన్‌ కొయ్యే మోషేనురాజు

  • అభినందనలు తెలిపిన వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యులు

  • ఆ వెంటనే డిప్యూటీ చైర్మన్‌ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తూమాటి


వాయిదా అనంతరం తిరిగి ప్రారంభమైన శాసన మండలి

  • సభలో మంత్రుల తీరుపై ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ ఆగ్రహం

  • వైఎస్సార్స్‌సీపీ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక మంత్రుల అసహనం

  • చైర్మన్‌నే ఆదేశించేలా వ్యాఖ్యలు

  • చైర్మన్‌పట్ల మంత్రి నాదెండ్ల వ్యవహరించిన తీరుపై బొత్స మండిపాటు

  • ప్రొసీజర్‌ బుక్‌ తెచ్చి.. తానేం తప్పుగా మాట్లాడలేదంటూ మంత్రి నాదెండ్ల బుకాయింపు

  • సభ్యులు పోడియం వద్దకు వస్తే చర్యలు తీసుకోరా? అని ప్రశ్నించిన నాదెండ్ల

  • చైర్మన్‌ సీటును మంత్రులు గౌరవించాల్సి ఉంటుందని నాదెండ్లకు బొత్స హితవు

ప్రారంభం.. ఆ వెంటనే వాయిదా
డీఎస్సీ అంశంపై చర్చ జరపాలని వైఎస్సార్‌సీపీ, కూటమి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్‌ చేస్తోంది. శాసనసభలో సమాధానం ఇచ్చిన విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్‌.. మండలికి వచ్చి అదే సమాధానం చెప్పాలని కోరుతోంది. అవకతవకలు జరిగిన మాట వాస్తవమని.. తప్పు ఒప్పుకుని నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ లోకేశ్‌ రాజీనామా చేయాలని అంటోంది. అదే సమయంలో.. ఈ వ్యవహారంపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్‌ చేస్తోంది. అయితే ప్రభుత్వం తరఫున నుంచి వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యుల ప్రశ్నలకు ఎలాంటి సమాధానం రావడం లేదు. కేవలం దాటవేత ధోరణి మాత్రమే కనిపించింది. దీంతో వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యుల చైర్మన్‌ పోడియంను చుట్టుముట్టడంతో.. ఆయన మండలిని కాసేపు వాయిదా వేశారు.

మంత్రులకు చైర్మన్‌ చురకలు
వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యుల డీఎస్సీ డిమాండ్‌తో కూటమి మంత్రులకు ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు. సమాధానం ఇవ్వలేక.. గట్టి గట్టిగా అరుస్తూ ఏవేవో స్టేట్‌మెంట్లు ఇచ్చారు. చివరకు మండలిని సరిగ్గా నడపాలంటూ చైర్మన్‌ కొయ్యే మోషేనురాజు మీద అసహనం ప్రదర్శించారు. మండలిని ఎలా నిర్వహించాలో మీకు తెలియదా? అంటూ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్‌ వ్యా‍ఖ్యానించారు. మంత్రి పార్థసారథి ఓ అడుగు ముందుకేసి వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యుల్ని సస్పెండ్‌ చేయాలంటూ డిమాండ్‌ చేశారు. అయితే మంత్రుల కమాండింగ్‌పై చైర్మన్‌ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సభను ఎలా నడపాలో తనకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదంటూ మంత్రులందరికీ చురకలంటించారు.

నల్ల కండువాతో..
అంతకు ముందు.. మండలి సమావేశానికి ముందు వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీలు మెడలో నల్ల కండువాలు వేసుకుని ర్యాలీగా వచ్చారు. ‘మెగా డీఎస్సీ కాదు.. దగా డీఎస్సీ’ అంటూ నినాదాలు చేస్తూ మండలికి చేరుకున్నారు. అయితే ఎమ్మెల్సీల నిరసన ర్యాలీని పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో కొద్దిసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. పోలీసుల తీరుపై ఎమ్మెల్సీలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ రోడ్డుపైనే బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు.

మండలి సమావేశం ప్రారంభమైన తర్వాత డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై చర్చించాలని కోరుతూ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీలు చంద్రశేఖర్‌రెడ్డి, కల్పలతారెడ్డి, రామచంద్రారెడ్డి వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చారు. అయితే మండలి చైర్మన్‌ ఆ తీర్మానాన్ని తిరస్కరించారు. దీంతో డీఎస్సీ అంశంపై చర్చకు అనుమతించాలని వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యులు పట్టుబడుతున్నారు.

పొంతన లేని సమాధానాలు: లేళ్ల అప్పిరెడ్డి
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయన్నారు. డీఎస్సీ కన్వీనర్‌, ఎస్సీఆర్టీ డైరెక్టర్‌గా ఒకే వ్యక్తిని నియమించడంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. మంత్రి నారా లోకేశ్‌ చెబుతున్న మాటలకు విద్యాశాఖ అధికారులు చెబుతున్న విషయాలకు పొంతన లేదని విమర్శించారు.

ఎన్‌ఓసీ తీసుకోలేదని లోకేశ్‌ చెబుతుంటే.. ఎన్‌ఓసీ తీసుకున్నానంటూ నవీన్‌ కోర్టును ఆశ్రయించారని అప్పిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగాలను లక్షల రూపాయలకు విక్రయించారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయని, డీఎస్సీ అక్రమాలపై ప్రభుత్వం సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. అలాగే.. పీవీ సింధు తరహాలోనే మిగతా వాళ్లకు స్పోర్ట్స్‌ కోటాలో ఉద్యోగాలిచ్చామని చెబుతున్నారని, నియామకాల ప్రక్రియకు ఈ స్టేట్‌మెంట్‌కు సంబంధం ఏమైనా ఉందా? అని నిలదీశారు. 

‘లోకేశ్‌ మండలికి వచ్చి సమాధానం చెప్పాలి’
డీఎస్సీ అక్రమాలపై తాము ఆందోళన చేస్తున్నా ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి చలనం కనిపించడం లేదని అప్పిరెడ్డి విమర్శించారు. లోకేశ్‌ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. సవాళ్లు విసరడం తప్ప తమ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడం లేదన్నారు. ఎవరూ ప్రశ్నించరనే ఉద్దేశంతోనే అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతున్నారని, మండలిలో మాత్రం చర్చకు ఎందుకు రావడం లేదని ప్రశ్నించారు.

డీఎస్సీ కన్వీనర్‌, ఎస్సీఆర్టీ డైరెక్టర్‌గా ఇద్దరు ఉండాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం చెబుతోందని.. అలాంటప్పుడు విద్యాశాఖ, శాప్‌ అధికారులను ఎందుకు బదిలీ చేశారో చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. అధికారులందరినీ బదిలీ చేసినప్పుడు సంబంధిత మంత్రి లోకేశ్‌ను కూడా పదవి నుంచి తొలగించాలి కదా అని వ్యాఖ్యానించారు.

డీఎస్సీకి సంబంధించిన అన్ని అంశాలపై చర్చించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీలు స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం ఎంత దూరం తప్పించుకున్నా విద్యార్థులు, నిరుద్యోగుల కోసం తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని అన్నారు. ప్రభుత్వం తన వైఖరిని మార్చుకోకపోతే ప్రజలు, యువతే ప్రభుత్వాన్ని మార్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని హెచ్చరించారు.

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