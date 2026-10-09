 బీసీలను చంద్రబాబు మోసం చేశారు.. ధర్మాన | bclanu kootami prabhutvam mosam chesindanna dharmana prasadrao auto_awesome మీరు దీని గురించి అడిగాDharmana Prasada Rao says the coalition government has betrayed the BCs | Sakshi
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బీసీలను చంద్రబాబు మోసం చేశారు.. ధర్మాన

Oct 9 2026 1:22 PM | Updated on Oct 9 2026 1:25 PM

bclanu kootami prabhutvam mosam chesindanna dharmana prasadrao auto_awesome మీరు దీని గురించి అడిగాDharmana Prasada Rao says the coalition government has betrayed the BCs

సాక్షి,శ్రీకాకుళం: బీసీలకు 34శాతం రిజర్వేషన్లు ఇస్తామని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారని వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి ధర్మానప్రసాద్‌ రావు అన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు శాస్త్రీయమైన గణన ఎందుకు చేయించలేదని ప్రశ్నించారు. బీసీలను చంద్రబాబు మోసం చేశారన్నారు. శ్రీకాకుళంలో ఈ రోజు శుక్రవారం ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. 

బీసీలకు సంబంధించిన సర్వేను ఏ ప్రాతిపాదికన చేశారని ప్రశ్నించారు.కూటమి నేతలు ఒకరోజు ఏకసభ్య కమిషన్ అంటూనే మరోసారి సమగ్ర కుటుంబ సర్వే అంటుందని మండిపడ్డారు. బీసీ రిజర్వేషన్లు కొట్టేస్తారని తెలిసే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారని చట్టానికి వ్యతిరేకంగా జీవోలు విడుదల చేశారన్నారు.

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