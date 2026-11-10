 సీఎం చంద్రబాబుపై వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ వ్యంగ్యాస్త్రాలు | YSRCP President and Former CM YS Jagan Takes a Dig at CM Chandrababu Naidu. | Sakshi
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సీఎం చంద్రబాబుపై వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ వ్యంగ్యాస్త్రాలు

Nov 10 2026 8:49 AM | Updated on Nov 10 2026 8:49 AM

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