 ఏం చేశాడని చంద్రబాబుకు ప్రజలు ఓటేస్తారు?... ప్రశ్నించిన వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి | YS Jagan Serious Comments Chandrababu Govt Over Local Body Elections | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Audio: ఏం చేశాడని చంద్రబాబుకు ప్రజలు ఓటేస్తారు?... ప్రశ్నించిన వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి

Nov 6 2026 7:06 AM | Updated on Nov 6 2026 7:06 AM

audio
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 