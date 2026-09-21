 జలకళ లేని కృష్ణమ్మ... ఆల్మట్టి నుంచి శ్రీశైలం వరకు జలాశయాలకు లేని వరద ప్రవాహం | No Flood Inflows Into The Reservoirs From Almatti To Srisailam | Sakshi
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Audio: జలకళ లేని కృష్ణమ్మ... ఆల్మట్టి నుంచి శ్రీశైలం వరకు జలాశయాలకు లేని వరద ప్రవాహం

Sep 21 2026 8:04 AM | Updated on Sep 21 2026 8:04 AM

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