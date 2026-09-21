పట్నా: బిహార్ ఎమ్మెల్యే, ప్రముఖ గాయని మైథిలీ ఠాకూర్ (26) ముం
అప్పుల నుంచి బయటపడాలంటే సాధారణంగా వాటిని వీలైనంత త్వరగా తీర్చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు.
అవన్నీ ‘కొవ్వెక్కిన’ మాటలు! ఇప్పుడు తేలిపోయిందిగా!!
ఈ రోజుల్లో ఎంత పెద్ద సినిమా అయినా రెండు వారాలకు మించి ఆడడం లేదు. అది కూడా హిట్ టాక్ వస్తేనే.
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Sep 21 2026 8:04 AM | Updated on Sep 21 2026 8:04 AM