 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నేడే మున్సిపల్‌ ఎన్నికల పోలింగ్‌... ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఓటింగ్‌ | Municipal Elections Are Being Held In Andhra Pradesh Today | Sakshi
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Audio: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నేడే మున్సిపల్‌ ఎన్నికల పోలింగ్‌... ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఓటింగ్‌

Nov 1 2026 7:02 AM | Updated on Nov 1 2026 7:02 AM

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