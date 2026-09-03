 తెగని పంచాయతీ.. వెనక్కి తగ్గని కొండా సురేఖ... కాంగ్రెస్‌ హైకమాండ్‌ నిర్ణయంపై తీవ్ర ఉత్కంఠ | Konda Surekha Stands Firm High Tension Over Congress High Command's Decision | Sakshi
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తెగని పంచాయతీ.. వెనక్కి తగ్గని కొండా సురేఖ... కాంగ్రెస్‌ హైకమాండ్‌ నిర్ణయంపై తీవ్ర ఉత్కంఠ

Sep 3 2026 7:14 AM | Updated on Sep 3 2026 7:14 AM

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